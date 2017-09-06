Türkiye'den ve Dünyadan tarihi fotoğraflar

Kimi bir ilk, kimi de bu fotoğraftan sonra tarihe damga vurdu. Daha önce muhtemelen hiç rastlamadığınız tarihi ve özel fotoğrafları sizler için bir araya getirdik...

Güncellenme 06 Eylül 2017 16:03
Türkiye'den ve Dünyadan tarihi fotoğraflar

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ABD iç savaşı sırasında çadırda yaşayan bir asker ailesi - 1861

Amerikan İç Savaşı veya diğer adıyla Eyaletler Arası Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'daki yönetimi ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 1 iç savaştır. 11 Güneyli Eyalet Abraham Lincoln'un 1860 yılında başkan seçilmesiyle Jefferson Davis komutasında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 12 Nisan 1861 yılında ise Güney Carolina'daki Sumter Kalesi'nden ilk top atışıyla birlikte savaş başlamıştır. Savaşın ilk sonucu Lincoln'un duraksamalarına ve bazı Demokrat Parti'lilerin tepkisine rağmen köleliğin kaldırılmasıdır. 22 Eylül 1862'de hazırlanmaya başlanan, 1 Ocak 1863'te uygulamaya konan bu önlem, 13 anayasa değişikliği önergesinin oylanıp kabul edilmesiyle 31 Ocak..

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