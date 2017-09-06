Türkiye'den ve Dünyadan tarihi fotoğraflar

Kimi bir ilk, kimi de bu fotoğraftan sonra tarihe damga vurdu. Daha önce muhtemelen hiç rastlamadığınız tarihi ve özel fotoğrafları sizler için bir araya getirdik...

Güncellenme 06 Eylül 2017 16:03

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ABD iç savaşı sırasında çadırda yaşayan bir asker ailesi - 1861