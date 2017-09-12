Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale"leri

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni katılan 'uçan kale' olarak bilinen CH-47F yük helikopterinin tanıtımı yapıldı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 16:22

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında yapılan tanıtımda helikopterle ilgili bilgi veren Kara Pilot Üsteğmen Yunus Tor, "Helikopterimiz özellikle harici yük operasyonlarında kullanılıyor. Son derece gelişmiş sistemlere sahiptir. Camiasının en üst düzey dijital sistemlerine sahiptir. Kokpitte 5 tane dijital ekran bulunmaktadır" dedi.