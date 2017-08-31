Tesla'nın kurucusundan ilham alan 30 tavsiye

Elon Musk’ın yaşam hikayesini incelediğinizde, vazgeçmesi gerektiğini düşündüğünüz pek çok nokta olacaktır.

Güncellenme 31 Ağustos 2017 15:35

Tek başına Kanadada hayatta kalmaya çalıştığı yıllar, ilk şirketinin ayda 10 milyon Dolar kaybetmesi, sıtmaya yakalanıp ölümün eşiğine gelmesi ya da SpaceXin ilk üç roket fırlatma denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması… Tüm bu tecrübeler Elon Muskı zorlasa da bir yandan da çok değerli dersler edinmesini sağladı. Böylece Musk günümüzün en önemli girişimcilerinden biri haline geldi.