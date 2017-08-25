Onun cebinde gerçekten akrep var cimriliğinden öldü

Cebinde akrep var' deyimi gerçekten yaşanmış. New York'ta yaşayan Hetty Green, dünyanın en cimri insanı olabilir. Bakın neden...

Güncellenme 25 Ağustos 2017 14:43
Onun cebinde gerçekten akrep var cimriliğinden öldü

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Kahramanımız Hetty Green, 6 yaşından itibaren ekonomi ve finans haberlerini takip etmeye başlar. İlk banka hesabını açtığında ise 8 yaşındadır. Matematik konusunda da inanılmaz bir yeteneğe sahip olan Green, iş dünyasının en zenginlerinden biri olan Robinson Green'in kızı olarak da bilinir.Fakat Robinson Green, 31 yaşındayken vefat eder.

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