İşte Apple'ın son bombası iPhone X

Apple'ın ilk iPhone'unun üzerinden tam 10 yıl geçmesinin şerefine üst seviye özelliklere sahip olan iPhone X, açıkçası herkesi mest etti. İşte cihazın özellikleri...

Güncellenme 13 Eylül 2017 00:46

iPhone X, 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. 2436 x 1125 piksel çözünürlüğünde 458 PPI'lık AMOLED ekranla gelen iPhone X, kullanıcılarına müthiş bir görüntü deneyimi sunacak. Bu, tüm iPhone'lara gelmiş en iyi ekran olduğu anlamına geliyor. Süper Retina ekranı hem HDR10 hem de Dolby Vision formatlarında HDR'ı destekliyor. iPhone X'de gerçek tona erişebileceksiniz.