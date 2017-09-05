Almanya'nın en kozmopolit, ülkenin yakın tarihindeki iyilik ve kötülüklerinden en fazla etkilenen şehri Berlin hakkında bilinmesi gereken 13 bilgiyi sizler için derledik.

Güncellenme 05 Eylül 2017 15:38

Berlin Hakkında Daha Önce Duymadığınız 13 Gerçek Berlin'in yolları oldukça geniş, kaldırımları da öyle. Bunun dışında bisikletlere özel bir yol bulunuyor. Şehrin her yerinde bu böyle! 7'sinden 70'ine herkes günlük yaşamda bisiklet kullanıyor.