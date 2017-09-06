2018 Porsche Cayenne

Porsche'nin en beğenilen modellerinden biri olan Cayenne'in üçüncü nesli yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni Cayenne Türkiye'de Aralık ayından itibaren satışa sunulacak.

Güncellenme 06 Eylül 2017 15:37

Porsche, üçüncü nesil Cayenne'i tanıtıyor. Tamamen yeniden kurgulanan bu başarılı modelinin sunduğu gündelik kullanıma yönelik üst düzey konfora, daha da ileri seviyede bir Porsche performansı eşlik ediyor. Otomobilin güçlü turbo motor seçenekleri, sekiz vitesli Tiptronic S şanzımanı, yeni şasi sistemleri ve tümüyle bağlantılı inovatif gösterge ve kumanda konsepti, spor performans ve konforu bir üst seviyeye çıkarıyor.