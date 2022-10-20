Star Gündem, Son Dakika Haberler, Güncel Haberler

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Halata Takılan Caretta Kurtarıldı
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AQUA Sahne Yeni Sezonda En Sevilen Sanatçıların Canlı Müzik Performansları İle Cumartesi Gecelerinin Buluşma Noktası
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