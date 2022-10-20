Star Gündem, Son Dakika Haberler, Güncel Haberler

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Aile terapisi hakkında merak edilenler

Aile terapisi hakkında merak edilenler

BİK: 1 Nisan’dan önce resmi ilanların yayın mecrası gazetelerdir

BİK: 1 Nisan’dan önce resmi ilanların yayın mecrası gazetelerdir

YKS Ve LGS öğrencileri sınavlara nasıl hazırlanmalı?

YKS Ve LGS öğrencileri sınavlara nasıl hazırlanmalı?

Ege’ye kariyer gelişimini destekleyen üniversite ödülü

Ege’ye kariyer gelişimini destekleyen üniversite ödülü

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KAYMEK Kayseri Kitap Fuarı’nda boy gösterdiKAYMEK Kayseri Kitap Fuarı’nda boy gösterdi
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Bilecik Bozuyük’te engelli vatandaşların talebine duyarsız kalınmadıBilecik Bozuyük’te engelli vatandaşların talebine duyarsız kalınmadı
Edirne Keşan’da 4 FETÖ üyesi yakalandıEdirne Keşan’da 4 FETÖ üyesi yakalandı
İslam İşbirliği İstanbul’da buluşuyorİslam İşbirliği İstanbul’da buluşuyor
Ehliyet yenileme süreleri uzatıldıEhliyet yenileme süreleri uzatıldı
Bir yıl daha uzatılan Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete’deBir yıl daha uzatılan Lübnan Tezkeresi Resmi Gazete’de
Başkent’in kent kimliği oluşturuluyorBaşkent’in kent kimliği oluşturuluyor
3 milyon çiçek sokakları süsleyecek3 milyon çiçek sokakları süsleyecek
Avrupa üçüncüsü milli dansçıdan Başkan Tokat’a ziyaretAvrupa üçüncüsü milli dansçıdan Başkan Tokat’a ziyaret
İzmir Karabağlar’da çocuklar, Yıldız Kenter’de yazarlarla buluşuyorİzmir Karabağlar’da çocuklar, Yıldız Kenter’de yazarlarla buluşuyor
Günün İçindenHalata Takılan Caretta KurtarıldıHalata Takılan Caretta Kurtarıldı
SPOR
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Kayseri’de Tenis Defi Ligi sona erdiKayseri’de Tenis Defi Ligi sona erdiUluslararası Tarsus Yarı Maratonu başlıyorBu şehir sporcu fabrikası gibi çalışacak! Geleceğin şampiyonları yetişecekİzmitli periler, emin adımlarla zirveye: 81-71Dünya hentbolunda ilk kez Türk hakem çifti görev alacakMahalle Ligi turnuvasıyla 40 bin çocuğa ulaşacak
Muğla’da Milas Belediyespor üç puan peşindeMuğla’da Milas Belediyespor üç puan peşinde
Sakarya Büyükşehir hentbolde 5’te 5 için sahaya çıkacakSakarya Büyükşehir hentbolde 5’te 5 için sahaya çıkacak
Manisalı genç kızlar fileye galibiyetle başladıManisalı genç kızlar fileye galibiyetle başladı
Türk hentbolunda ilk olacak... Cent Koleji Projesi tanıtıldıTürk hentbolunda ilk olacak... Cent Koleji Projesi tanıtıldı
Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna ParkedeMeme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Ayna Parkede
İzmir Bergama’da oryantiring heyecanı başladıİzmir Bergama’da oryantiring heyecanı başladı

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İşte Miss Turkey 2022 Güzelleri

İşte Miss Turkey 2022 Güzelleri

Çok Şaşıracaksınız! Bu Ülkelerin İki Başkenti Var

Çok Şaşıracaksınız! Bu Ülkelerin İki Başkenti Var

Ece Seçkin'den Yine Nefes Kesen Pozlar

Ece Seçkin'den Yine Nefes Kesen Pozlar

Ünlülerin Instagram'da Paylaştıkları Bikinili Pozları

Ünlülerin Instagram'da Paylaştıkları Bikinili Pozları

Yeni Seksi Poz Trendi: Yatak Selfie'leri

Yeni Seksi Poz Trendi: Yatak Selfie'leri

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Türkiye'nin En Güzel Yerleri

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Camdaki Kız 52. Bölüm Fragmanı | Sedat'tan Boşanıyorum

Camdaki Kız 52. Bölüm Fragmanı | Sedat'tan Boşanıyorum

Düşman Başına 117. Bölüm Fragmanı - 10 Ekim Pazartesi

Düşman Başına 117. Bölüm Fragmanı - 10 Ekim Pazartesi

Yalı Çapkını 3. Bölüm 3. Fragman

Yalı Çapkını 3. Bölüm 3. Fragman

Noel Çarpması | Lindsay Lohan | Resmi Fragman | Netflix

Noel Çarpması | Lindsay Lohan | Resmi Fragman | Netflix

Seninle Yeniden 13. Bölüm Fragmanı - 8 Ekim Cumartesi

Seninle Yeniden 13. Bölüm Fragmanı - 8 Ekim Cumartesi

Doya Doya Moda 61. Bölüm Fragmanı | HIRSINA YENİLDİ! @Doya Doya Moda ​

Doya Doya Moda 61. Bölüm Fragmanı | HIRSINA YENİLDİ! @Doya Doya Moda ​

Doya Doya Moda 61. Bölüm Fragmanı | ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN @Doya Doya Moda

Doya Doya Moda 61. Bölüm Fragmanı | ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN @Doya Doya Moda

Gecenin Ucunda 2. Bölüm 2. Fragman

Gecenin Ucunda 2. Bölüm 2. Fragman

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Zeynep Bastık sürpriz danslarla Harbiye’ye hazır
Zeynep Bastık sürpriz danslarla Harbiye’ye hazır
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Türkiye’nin beş yıllık tütün ihracatı 4 milyar doları aştıTürkiye’nin beş yıllık tütün ihracatı 4 milyar doları aştı
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