ZTE'den 5 Dolara Telefon!
ZTE tarafından piyasaya sunulan yeni telefon modeli 5 dolarlık etiket fiyatı ile dikkat çekti.
Akıllı telefon sektöründe rekabet giderek artarken kullanıcıların daha fazla seçim şansı bulunuyor. Fakat ZTE tarafından başlatılan yeni kampanya, telefon sektöründe yeni bir dönem başlatabilir. Öyle ki Avustralya'da satışa sunulan cihazın etiket fiyatı sadece beş dolar.
Sadece 5 dolarlık bir etiket fiyatı ile telefon yüksek kullanıcı sayısına şimdiden ulaşmayı başarmış durumda. Kişiler telefonun özelliklerine dahi bakmadan telefonu satın alırken üstelik telefonun özellikleri de fiyata göre oldukça iyi durumda. Yapılan resmi açıklamalara göre telefonda yer alan özellikler şöyle;
3,5 inçlik kapasitif TFT ekran
1.0GHz çift çekirdekli MT6572M işlemci
4 GB depolama alanı
Micro SD kart
5x dijital zoom özellikli 2 megapiksel arka kamera
Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemi
1.200 mAh'lik pil
Dünya genelinde ilgi çekmeyi başaran telefonun Avustralya dışında satılıp satılmayacağı şu an için net olarak bilinmiyor. Fakat pek çok farklı marka için bu kadar düşük bir etiket ile satılan telefon önemli bir örnek durumunda. Temel özellikleri destekleyecek ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak telefonların diğer markalar tarafından da piyasaya sunulması ve yüksek satış rakamlarının hedeflenmesi bekleniyor.