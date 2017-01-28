ZTE India, 3 Şubat'ta Yeni Akıllı Telefonu Sunacak

ZTE Hindistan, 3 Şubat'ta yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağı konusunda davet gönderdi.

Güncellenme 28 Ocak 2017 18:04

Şirket özelikle yeni akıllı telefonun adını açıklamadı. Ancak akıllı telefonun arkasına ait bir görüntü sızdırıldı ve bu görüntüden de önemli bilgiler elde edildi. Twitter'daki Sachin Batra, önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak yeni ZTE akıllı telefonun etkileyici bir tasarıma ve bataryaya sahip olacağını açıkladı ve görüntü paylaştı. “Gelecek hafta piyasaya çıkacak olan yeni ZTE akıllı telefonumu elime aldım!” diyen Batra, bu açıklamaları ile birlikte yeni telefon içni de ilk sinyalleri vermiş oldu. Teaser görüntüsüne göre, telefon 5000mAh batarya yer alacak ve bu özellik oldukça dikkat çekiyor. İsim noktasında ise yeni telefon içni Blade A2 Plus iddiaları konuşuluyor.

ZTE Blade A2 Plus Teknik Özellikleri

Telefon için paylaşılan yeni teknik özelikler ise şöyle;

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5d eğimli cam ekran

Mali T860 GPU'lu 1,5 GHz Octa-Core MediaTek MT6750T 64-bit işlemci

3GB / 4GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Mifavor 3.5 ile Android 6.0 (Lolipop)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift LED Flaşlı 13 MP arka kamera, PDAF

LED flaşla 8MP öne bakan kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155 × 76,2 × 9,8 mm; Ağırlık: 189g

4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

Hızlı şarj ile 5000mAh batarya

ZTE Blade A2 Plus, altın ve gümüş renklerle gelecek.