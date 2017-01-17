ZTE Hawkeye İle Kickstarter’da

ZTE bu yıl CES'de etkileyici bir dönemi geride bırakılırken, şimdi marka için en çok konuşulan şey ZTE Hawkeye.

Güncellenme 17 Ocak 2017 12:48

Honor 6X, ZTE Blade V8 Pro gibi modelleri ile 2016 yılını etkileyici bir şekilde geride bırakarak, 2017’nin iddialı markalarından birisi olmayı başaran ZTE’de farklı bir projeye yürütülüyor.

ZTE, şu anda KickStarter aracılığıyla 199 Dolar ile ön sipariş verebilen akıllı telefon olan ZTE Hawkeye'nin özelliklerini resmen açıkladı. Başarılı bir fonlama döneminden sonra fiyatın aynı kalması beklenmese de şu an için sipariş verilebilir olması da ZTE’nin telefon üretimine geçmeden satış yapmasını sağlayacak.

ZTE Hawkeye Teknik Özellikleri Neler?

ZTE Hawkeye teknik özellikleri şöyle;

Android Nougat

Çift kamera: 12MP + 13MP w / optik zoom

8 MP ön kamera

5.5-inç 1080p ekran

Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

3GB RAM / 32GB Dahili depolama (microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir)

Çift SIM kart bağlantısı

3.000 mAh pil

USB Tip C, Hızlı Şarj 2.0 kapasiteli

Parmak izi tarayıcı, NFC

Şimdilik 199 Dolar fiyatı ve yüksek özellikleri ile ZTE Hawkeye oldukça etkileyici görünüyor. Üstelik Hawkeye için yapılan paylaşımlarda özel yapışma seçenekleri ile elde tutmadan kontrol edilebileceği belirtiliyor. Üstelik özel bir Hawkeye yazılımı ile göz hareketleri ve sesli komutlar ile telefonu kontrol edilmesi, telefonda genel gezinme ve sayfa kaydırma gibi işlemler de yapılabilir.