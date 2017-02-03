ZTE Blade A2 Plus Hindistan'da Görüldü

ZTE, 5000mAh batarya ve beklenildiği gibi hızlı şarj desteği sunan Hindistan'daki en son akıllı telefonu Blade A2 Plus'ı piyasaya sürdü.

Güncellenme 03 Şubat 2017 18:14

ZTE Blade A2 Plus modeli ile piyasaya giriş yapan ZTE, b konuda oldukça iddialı. Octa-Core MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş, Android Marshmallow ile çalışan, çift LED flaşlı, faz tespit otofokusuna (PDAF) sahip 13 megapiksel arka kamera sahip olan cihaz, 5.5 inçlik 1080p 2.5D kavisli bir cam ekranı barındırıyor. Ön cephede ise 8 MP ön kamera var.

ZTE Blade A2 Plus için yapılan tanıtımlar, güçlü bir ZTE modelinin geleceğini gösterirken, özelikle piyasada telefonun nasıl tepki alacağı merak ediliyor. Zira bugüne kadar mobil sektörde istediği seviyeye bir türlü gelemeyen ZTE, ZTE Blade A2 Plus modeline bu konuda güveniyor.

ZTE Blade A2 Plus Teknik Özellikleri Neler?

ZTE Blade A2 Plus için yapıan resmi tanıtımlara göre telefonda yer alan teknik özellikler şöyle;

5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5d eğimli cam ekran

Mali T860 GPU'lu 1,5 GHz Octa-Core MediaTek MT6750T 64-bit işlemci

4GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 6.0 (Marshmallow)

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Çift tonlu LED Flash, PDAF ile 13MP arka kamera

LED flaşlı 8MP ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyutlar: 155 × 76,2 × 9,8 mm; Ağırlık: 189g

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

Hızlı şarj ile 5000mAh batarya

ZTE Blade A2 Plus, Hindistan'da altın ve gümüş rengi ile sunuldu. Cihaz 6 Şubat'tan itibaren sadece Flipkart'tan satışa sunulacak.