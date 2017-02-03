ZTE Blade A2 Plus Hindistan'da Görüldü
ZTE, 5000mAh batarya ve beklenildiği gibi hızlı şarj desteği sunan Hindistan'daki en son akıllı telefonu Blade A2 Plus'ı piyasaya sürdü.
ZTE Blade A2 Plus modeli ile piyasaya giriş yapan ZTE, b konuda oldukça iddialı. Octa-Core MediaTek MT6750T işlemci ile güçlendirilmiş, Android Marshmallow ile çalışan, çift LED flaşlı, faz tespit otofokusuna (PDAF) sahip 13 megapiksel arka kamera sahip olan cihaz, 5.5 inçlik 1080p 2.5D kavisli bir cam ekranı barındırıyor. Ön cephede ise 8 MP ön kamera var.
ZTE Blade A2 Plus için yapılan tanıtımlar, güçlü bir ZTE modelinin geleceğini gösterirken, özelikle piyasada telefonun nasıl tepki alacağı merak ediliyor. Zira bugüne kadar mobil sektörde istediği seviyeye bir türlü gelemeyen ZTE, ZTE Blade A2 Plus modeline bu konuda güveniyor.
ZTE Blade A2 Plus Teknik Özellikleri Neler?
ZTE Blade A2 Plus için yapıan resmi tanıtımlara göre telefonda yer alan teknik özellikler şöyle;
5.5 inç (1920 x 1080 piksel) Full HD 2.5d eğimli cam ekran
Mali T860 GPU'lu 1,5 GHz Octa-Core MediaTek MT6750T 64-bit işlemci
4GB RAM, 32GB dahili bellek, microSD ile 128GB'a kadar genişletilebilir bellek
Android 6.0 (Marshmallow)
Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)
Çift tonlu LED Flash, PDAF ile 13MP arka kamera
LED flaşlı 8MP ön kamera
Parmak izi sensörü
Boyutlar: 155 × 76,2 × 9,8 mm; Ağırlık: 189g
4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS
Hızlı şarj ile 5000mAh batarya
ZTE Blade A2 Plus, Hindistan'da altın ve gümüş rengi ile sunuldu. Cihaz 6 Şubat'tan itibaren sadece Flipkart'tan satışa sunulacak.