Zorunlu Trafik Sigortasında Tavan Dönemi Başlıyor!
Zorunlu trafik sigortası için yarın büyük bir dönüm noktası. İşte yeni tavan fiyatlar.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan genelgede, sigorta için tavan fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi. 31 Aralık'a kadar uygulanacak olan bu yeni genelge ile birlikte Türkiye’de 8 il grubunda farklı basamaklar uygulanacak ve kişilerin daha ucuz bir şekilde trafik sigortası yaptırması sağlanacak. Resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılan bu yeni bilgilerde, kişilerin ödeyeceği maksimum tutarlar belirlendi. Böylece kişilerin ödemelerinde en fazla ne kadar faturanın çıkarılacağını da öğrenebilmesi mümkün duruma geldi.
12 Nisan tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan genelgede kişilerin ödeyecekleri ücretler, araç gruplarına göre belirlenecek. Aynı zamanda illere göre değişecek olan bu tabloda, basamaklar önem kazanacak.4. basamak için tablo ise şöyle;
|
Araç grubu
|
4. basamak azami primleri (TL)
|
Otomobil
|
807
|
Kamyonet
|
1.055
|
Motosiklet
|
329
|
Traktör
|
165
|
Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)
|
1.418
|
Kamyon
|
2.258
|
Çekici
|
3.784
|
Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)
|
2.021
|
Taksi
|
2.089
|
İş makinesi
|
690
|
Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
|
5.007
|
Özel amaçlı araç
|
2.200
|
Römork
|
456
|
Tanker
|
1.436
|
Tarım makinesi
|
245
Sigorta işlemlerinde özellikle basamaklara göre indirimler ve artırımlar da şu şekilde belirlenecek;
|
Basamak
|
İndirim (Yüzde)
|
Artırım (Yüzde)
|
7
|
45
|
6
|
30
|
5
|
15
|
4
|
-
|
-
|
3
|
50
|
2
|
100
|
1
|
150