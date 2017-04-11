Zorunlu Trafik Sigortasında Tavan Dönemi Başlıyor!

Zorunlu trafik sigortası için yarın büyük bir dönüm noktası. İşte yeni tavan fiyatlar.

Güncellenme 11 Nisan 2017 23:47

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan genelgede, sigorta için tavan fiyat uygulamasına geçileceği belirtildi. 31 Aralık'a kadar uygulanacak olan bu yeni genelge ile birlikte Türkiye’de 8 il grubunda farklı basamaklar uygulanacak ve kişilerin daha ucuz bir şekilde trafik sigortası yaptırması sağlanacak. Resmi internet sitesi üzerinden de paylaşılan bu yeni bilgilerde, kişilerin ödeyeceği maksimum tutarlar belirlendi. Böylece kişilerin ödemelerinde en fazla ne kadar faturanın çıkarılacağını da öğrenebilmesi mümkün duruma geldi.

12 Nisan tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olan genelgede kişilerin ödeyecekleri ücretler, araç gruplarına göre belirlenecek. Aynı zamanda illere göre değişecek olan bu tabloda, basamaklar önem kazanacak.4. basamak için tablo ise şöyle;

Araç grubu

4. basamak azami primleri (TL)

Otomobil

807

Kamyonet

1.055

Motosiklet

329

Traktör

165

Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)

1.418

Kamyon

2.258

Çekici

3.784

Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)

2.021

Taksi

2.089

İş makinesi

690

Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

5.007

Özel amaçlı araç

2.200

Römork

456

Tanker

1.436

Tarım makinesi

245

Sigorta işlemlerinde özellikle basamaklara göre indirimler ve artırımlar da şu şekilde belirlenecek;

Basamak

İndirim (Yüzde)

Artırım (Yüzde)

7

45

6

30

5

15

4

-

-

3

50

2

100

1

150


Star Gündem

Bizi takip edin