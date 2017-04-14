Zopo Flash X Plus Nasıl Bir Telefon?

Türkiye’de popüler olmasa da Zopo Flash X Plus modeli, yurt dışında oldukça dikkat çekiyor. İşte Zopo Flash X Plus modeline kısa bir bakış.

Güncellenme 14 Nisan 2017 16:41

Çinli telefon üreticisi Zopo, son zamanlarda Flash X Plus olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu piyasaya sundu. Royale Gold, Charcoal Black, Space Grey ve Orchid Rose olarak adlandırılan farklı renklerde sunulan cihaz şu anda Hindistan’da satışta.

Zopo Flash X Plus Kutu İçeriği Ne?

Zopo Flash X Plus için yapılan kutu açılışlarında telefon kutusunda yer alan içerik şöyle;

Zopo Flash X Plus akıllı telefon

Duvar Adaptörü

MicroUSB kablosu

Kulaklıklar

SIM Ejektörü

Garanti belgesi

Zopo Flash X Plus Özellikleri Neler?

Zopo Flash X Plus, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5,5 inçlik Full HD 2,5D eğimli cam ekrana sahip. Ekran oldukça iyi fakat parlak değil. Bu nedenle güne ışığında ekran okunabilirliği iyi değil. Cihaz, bir ekran koruyucusu ile kutudan çıkıyor. Bu bakımdan Zopo Flash X Plus için yeni bir ekran koruyucusuna gerek yok.

Zopo Flash X Plus, 8MP'lik bir kamera, özel algılayıcı seti ve ön yüzde bir kulaklık ile geliyor. Ekranın altında, iki kapasitif düğme ve bir parmak izi algılayıcı seti var. Cihazın sağ tarafında ise ses yükselticisi ile güç düğmesi var. Sol tarafta ise SIM yuvası (Nano + Nano / MicroSD) mevcut.