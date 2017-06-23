Zonguldak'ta 'ByLock' operasyonu: 15 gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 15:43

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA