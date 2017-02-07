Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

Güncellenme 07 Şubat 2017 14:07

Kura çekimi Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Çeyrek ve Yarı Final maçları çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.



İlk maçlar 28 Şubat-1-2 Mart rövanşlar ise 4-5-6 Nisan'da oynanacak.



Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa seribaşı olarak yer aldığı kurada eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor

Sivasspor-Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor

Fenerbahçe-Kayserispor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Sivasspor - Atiker Konyaspor



Medipol Başakşehir - Akhisar Belediyespor | Kayserispor - Fenerbahçe

NTV