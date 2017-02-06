Zıp zıp hamurlarındaki tehlike

Zıp zıp hamurların içerisindeki kimyasallardan dolayı bağımlılık yaptığı ve zehirli etkilerinin olduğu öne sürüldü.

Güncellenme 06 Şubat 2017 22:53

Zıp zıp hamurlarının hazırlanmasına ilişkin internette çok sayıda tarif olduğunu belirten Adli Bilimciler Derneği Terör İncelemeleri Komisyon Başkanı Borga Sezer, zıp zıp hamurlarının içinde boraks (suda ve sıcakta çözünen, yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu) ve uçucu özellikte yapıştırıcılar bulunduğunu söyledi.

Bilim ve Sağlık Haber Ajansından Erkan Doğan’a konuşan Sezer, “Eskiden kokulu silgi ya da eline yapıştırıcı bulaştırıp koklayan öğrencilerin yerini bu hamurları koklayan öğrenciler aldı. Maalesef bu hamurun yaratıcılığı geliştirdiğini ve eğlenceli olduğunu düşünen eğitici ve ebeveynler bile var. Çocuklar farkında olmadan bu kimyasal karışımı yüz, göz ve ağızlarına sürüyorlar" diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ”

Çocukların bu tehlikeden korunması için gereken hukuki alt yapının bulunduğunu aktaran Sezer, “Sağlık Bakanlığının yaptığı yasal düzenlemelerle zaten okullarda uçucu madde içeren yapıştırıcıların kullanılması yasaklandı. 18 yaşından küçüklere uçucu madde içeren yapıştırıcıların satışı da engellendi ve aksi durumlar için cezai yaptırımlar getirildi. Bu düzenlemeler çocukları bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak amacıyla alındı. Çocuklarımızı korumak için yetkililerden yardım istiyoruz'' ifadesini kullandı.

“SORUN MERDİVENALTI ÜRETİCİLER”

Adli Bilimciler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı da zıp zıp hamurunun sadece kırtasiyelerde satılmadığını, internetteki tariflere göre evlerde de yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Zıp zıp hamuru 1920’lere dayanan bir icat. Aslında Amerikalı bir oyuncak şirketi tarafından üretilen oyun hamurudur. Maddenin yapısı yarı yapışkan- yarı akışkandır. 1976 yılında üretilmiştir. Sorun; merdiven altı ya da evlerde üretilen tutkal, su, boraks birleşimiyle elde edilen hamurumsu maddelerdir.”

“ECZANELERDEN RAHATLIKLA TEMİN EDİLİYOR”

Hancı, boraks, gıda boyası, zamk ya da tutkal ve sim ile hazırlanan bu hamurun içine bazen de oje, traş köpüğü ve traş losyonu katıldığını söyleyerek, "Yapıştırıcılar kırtasiyelerden, boraks ise eczanelerden rahatlıkla temin edilebilmektedir. Toksik/zehirli, bağımlılık yapıcı, alerjik etkileri nedeniyle zarar verebilir" dedi.

Hancı, boraksın yapısal olarak oksijen, su, sodyum ve bor elementlerinin birleşiminden oluştuğunu, iyi bir dezenfektan ve antiseptik olduğunu, deriden emilebileceğini, fazla solunduğunda akciğerlere zarar verebileceğini, solunum yolu enfeksiyonları ve astım oluşturabileceğini, alerjilerinin sık görüldüğünü, eczanede satılan bu maddenin kullanma kılavuzlarında eldivensiz dokunmanın zararlı olduğunu ve çocuklardan uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Özellikle uçucu içeren yapıştırıcılarda en büyük tehlikenin bağımlılık geliştirme riski olduğuna işaret eden Hancı, “Bu maddeleri kullananlar daha sonra diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçebilmektedir. Ayrıca, uçucu madde koklaması ve soluması sonucunda beyin, kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozar. Kullanım sonucu ani ölümün en büyük nedeni kalp atımlarındaki düzensizliktir. Ne olursa olsun hiç unutulmaması gereken şey bu maddeleri koklamanın, kısa sürelide olsa, sağlığa zararlı etkilerinin çok olduğudur” dedi.

Gelen itirazlardan birinin kullanılan yapıştırıcıların su bazlı yapıştırıcılar olduğunun söylenmesi olduğunu belirten Hancı “Su bazlı da olsa bu yapıştırıcılar/kimyasallar oynamak için değildir. Amacı dışında uzun süreli ve direk temasla kullanılmaları sağlığa zararlıdır” diye konuştu.

NTV