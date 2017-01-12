Zimbabve'de 1 milyon dolarlık altın taşıyan uçak düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan küçük uçağın düştüğü bildirildi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 20:21

Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.

AA