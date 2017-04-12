Zeytinburnu'nda facianın kıyısından dönüldü

İstanbul Zeytinburnu'nda eski bir binanın yıkımı sırasında yan binadan çıkan anne ve iki kızı moloz yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güncellenme 12 Nisan 2017 14:57

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir binanın yanındaki binadan çıkan anne ve iki kızı neredeyse moloz yığınlarının altında kalıyordu. Anne ve kızları faciadan son anda kurtuldu. Anne ve kzılarının dehşet dol dakikaları civardaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki olay dün meydana geldi. Yıkım kararı alınan 3 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Ancak çevrede alınan önlemler yetersizdi. Yoldan araçlar geçerken yıkım devam ediyordu. Yıkım yapılan binanın hemen bitişiğindeki apartmandan Kevser Karakoç ile kızları 16 yaşındaki Ceren ve 11 yaşındaki İrem çıkıyordu.

Bu sırada yıkım yapılan binadan moloz yığını aşağıya düştü. Anne ve kızları molos yığının altından kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar mahalledeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip paylaşıldı.

CNN Türk