Zeytinburnu'nda bina çöktü:1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda 24 Aralık 2015'te tahliye edilmiş 7 katlı 56 dairelik bina çöktü. Caddeden geçen 1 yaya enkaz altında kalarak öldü.

Güncellenme 13 Ocak 2017 17:06

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 7 katlı binanın 24 Aralık 2015'te tahliye edildiğini, ancak mal sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkımının gerçekleşmediğini bildirdi. 1 kişinin öldüğü olayda, 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralılar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.