Zeytinburnu'nda bina çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda 24 Aralık 2015'te tahliye edilmiş 7 katlı 56 dairelik bina çöktü. Caddeden geçen 1'i çocuk 2 yaya enkaz altında kalarak öldü.

Güncellenme 13 Ocak 2017 17:06

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 7 katlı binanın 24 Aralık 2015'te tahliye edildiğini, ancak mal sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkımının gerçekleşmediğini bildirdi. 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü olayda, 2 yaralının hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralılar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN OLAY YERİNDE



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'na 7 katlı bir binanın çökmesinin ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile geldiği olay yerinde enkaz arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Vali Şahin, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "2015 yılında tamamen tahliye edilen bir bina bugün maalesef çökmüştür. Enkaz altında kalan toplam 19 vatandaşımızdan 1 tanesi enkaz altında vefat etmiş, 1 vatandaşımız hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız hastanelere taşınmış. Bunlardan da şu anda 14'ünün tedavileri devam ediyor. Bu tedavileri devam eden hastalarımızın hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamakta. Kısa sürede taburcu olabilecek yaralılarımız. Şu anda enkaza 95 arama kurtarma ve diğer görevli teknik personel müdahale etmiştir. 24 araç ve 4 arama köpeğiyle birlikte burada enkaz arama kurtarma çalışmaları yürütülmektedir. Burada hem Büyükşehir Belediyemizin hem AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri ortaklaşa seri bir çalışma yürütmekteler" dedi.



ÇEVREDEKİ 21 BİNA BOŞALTILDI

Binanın boş olduğunu belirten Vali Şahin, "Bina riskli bir bina olduğu için boşaltılmış. Hukuki durumu belli bir süreç alıyor. Binanın yıkımı ve yeniden yapımı ile ilgili mal sahiplerinin kendi aralarındaki bugüne kadar maalesef mutabakat sağlayamamaları nedeniyle bugüne kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, çöken binanın çevresindeki binaların da tedbir için boşaltıldığını belirterek, Çevresindeki 21 bina tahliye edildi. Burada oturan vatandaşlarımız bizim kamu misafirhanelerimize ya da kendi imkanlarıyla kendi akrabalarını yanlarında ikamet etmek üzere yerleştirildiler. Bundan sonra detaylı çalışmalar devam edecek" dedi.

"BAŞKALARININ İKAMET ETTİĞİNE DAİR ÖYLE BİR BİLGİ YOK"

Binada Suriyeli mültecilerin kaldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Vali Şahin, "Ben de aynı soruyu arkadaşlara sorarak cevap almaya çalıştım. Başkalarının ikamet ettiğine dair öyle bir bilgi yok. Ama her ihtimali değerlendirerek arkadaşlarımız enkaz altı aramalarına çalışıyorlar. Yapılan teknik ve köpekli incelemelerde bir hayat belirtisinin olmadığı kanaatleri var ama daha detaylı çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Kaymakam Ali Taşkın Balaban, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

BALABAN: YANDAKİ BİNALAR BOŞALTILDI



Kaymakam Ali Taşkın Balaban, yıkım kararı olan binanın mühürlendiğini ifade etti.



Balaban, “Çevre binalarda da hasar oluştu. Bu binanın yanındaki iki bina tedbiren tahliye edildi” dedi.

AYDIN: DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise şu ifadeleri kullandı:



“Binanın altında bir AVM, üstünde 56 daire vardı. Binayı biz nüfustan arındırmıştık. Olayda başka ölen kişinin olmamasını temenni ediyoruz. Bu binadan ders çıkarmamız lazım. Binaya 1997 yılında iskan verilmiş. Ama daha sonra deprem yönetmeliği değişti. 2000 yılında önce yapılan binaların çoğu çürük binalardır. 16 yıl önce 30 yıllık plan yaptık. Bu karar, binaların yüzde 80’i yıkılacak yeniden yapılacak demektir.”

1993 yılında yapıldığı belirlenen bina, 2015 yılında tahliye edilmişti.

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi planlanan binanın, daire sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir yıldır yıkılamadığı öğrenildi.

NTV