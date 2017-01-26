Zenfone 3 İçin Resmi Açıklama Geldi!

Asus'un en önemli serilerinden olan Zenfone 3 için yapılan yeni açıklamada Türkiye'de satış sürecinin resmen başladığı ifade edildi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 21:33

Zenfone 3 serisiyle akıllı telefon sektöründe iddialı bir giriş yapmayı başaran Asus, bu yeni modelleri ile birlikte mobil sektördeki şartları kendi lehine iyileştirmeye başlıyor. Bugüne kadar özellikle Avrupa ve Amerika'da yapılan satışlardan iyi sonuçlar alınan Zenfone 3 için Türkiye'deki satış süreci de başlatılırken bu satış süreciyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar da artık markanın en güçlü modellerinden olan ZenFone 3 Laser, ZenFone 3 Max ve ZenFone 3 Zoom modellerini satın alarak Türkiye'de kullanma şansı elde edebilecek.

Her Şey Netleşti!

Bugüne kadar yapılan tanıtımlarda yüksek performansları ile dikkat çeken telefonlar kullanıcıların en favori telefonlarından birisi olmaya aday. Telefonlar için yapılan tanıtımlarda detaylı bir şekilde özellikler paylaşılırken en çok merak edilen detay telefonların Türkiye'de kaç paradan satışa çıkarılacağıydı. Bu konuda yapılan açıklamalarda ise 1000 TL’den başlayan etiket fiyatlarının Türkiye'de geçerli olacağı ifade edildi. Zenfone 3 modelleri ile ilgili yapılan açıklamalarda özellikler ise şöyle

ZenFone 3 Zoom özellikler;

•12 megapiksel çift arka kamera (25mm, f/1.7, OIS ve 59mm, f/2.8), lazer ve faz algılamalı otomatik odak, çift renkli LED flaş, 4K video kaydı

•13 megapiksel, f/2.0, 1080p video kayıt özellikli ön kamera

•5.5 inç, 1920 x 1080 piksel AMOLED ekran

•Gorilla Glass 5 ekran camı

•Snapdragon 625 işlemci

•4 GB RAM

•32, 64, 128 GB dahili hafıza

•USB-C, parmak izi okuyucu, 802.11a/b/g/n/ac

•5000 mAh kapasiteli pil

•Android 6.0 Marshmallow

•Asus Zen UI 3.0

ZenFone 3 Laser özellikleri;

•5.5 inç, 1920 x 1080 piksel, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran

•Corning Gorilla Glass 3 ekran camı

•Snapdragon 430

•32 GB dahili hafıza, 2 GB RAM

•13 megapiksel, f/2.0, lazer otomatik odak, çift renkli LED flaşlı, 1080p video kayıt özellikli arka kamera

•8 megapiksel, f/2.0 ön kamera

•Android 6.0 Marshmallow

•Asus Zen UI 3.0

•3000 mAh kapasiteli pil

ZenFone 3 Laser Türkiye fiyatı 1299 TL olarak açıklandı.

ZenFone 3 Max teknik özellikleri ise;

•5.5 inç, 1920 x 1080 piksel, IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran

•Snapdragon 430

•32 GB, 2 GB RAM

•16 megapiksel, f/2.0, faz algılamalı, lazer otomatik odak, çift renkli LED flaş, 1080p video kayıt özellikli arka kamera

•8 megapiksel, f/2.2 ön kamera

•Android 6.0 Marshmallow

•Asus Zen UI 3.0

•4100 mAh kapasiteli pil