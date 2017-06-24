Yurt genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilinin başlamasıyla Çanakkale'de 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Bol Dağı Tüneli'nde trafik durma noktasında.

Güncellenme 24 Haziran 2017 16:28

Ramazan Bayramı tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için, başta İstanbul olmak üzere Trakya’daki kentlerden yola çıkan sürücüler, Çanakkale Boğazı’ndan geçebilmek için feribot iskelelerinde 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde oluşan uzun araç kuyruklarıyla, tatil yolculuğu çileye dönüştü. Bayram tatili için dün iftar ve sahurdan sonra yola çıkan tatilciler, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de yoğun trafikle karşılaştı. Adıl adım ilerleyen araçlar, tünel girişinde zaman zaman durma noktasına geldi.

Dört günlük Ramazan Bayramı tatili için Çanakkale’de dün başlayan yoğunluk, Arife günüyle birlikte had safhaya ulaştı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Trakya’daki kentlerden tatilini geçirecekleri yerlere gitmek için yola çıkanlar, bu sabahtan itibaren feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

En büyük yoğunluk ise Çanakkale Boğazı’nın geçildiği Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir-Çanakkale feribot hatlarında yaşandı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde, uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Eceabat’tan Çanakkale’ye geçmek için sıraya giren tatilcilerin oluşturduğu araç kuyruğu 5 kilometreye ulaştı. Kilye Koyu’nu geçen kuyrukta bekleyen tatilciler, bunaltan sıcak havada feribot beklerken zor anlar yaşadı.

Kaynak: CNN Türk