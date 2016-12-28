Yurt genelinde 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun birçok yerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Güncellenme 28 Aralık 2016 13:35

CNN Türk'te yer alan habere göre, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. meteoroloji Türkiye genelinde yaşanması beklenen şiddetli rüzgar ve fırtına için halkı uyardı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

CNN Türk