Yurt dışında 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci tamamlandı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş referandumunun yurt dışı ayağı tamamlandı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 11:29

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ABD'de 1 Nisan'da başlayan oy verme süreci sona erdi.

Başkent Washington'ın yanı sıra New York, Los Angeles, Miami, Houston, Boston ve Chicago'da kurulan sandıklarda oylarını kullanan vatandaşlar, son gün de sandıklara yoğun ilgi gösterdi.

Resmi olmayan bilgilere göre 1 Nisan'da başlayan süreçte ABD genelinde toplam 32 bin 920 oy kullanıldı. Gümrüklerde kullanılan 2 bin civarındaki oy ile birlikte 16 Nisan halk oylaması için ABD'de kullanılan toplam oy sayısının 35 bini aşması bekleniyor.

Buna göre en fazla seçmene sahip New York bölgesinde toplam 12 bin 887, Washington'da 4 bin 376, Los Angeles'ta 4 bin 573, Boston'da 3 bin 213, Chicago'da 3 bin 140, Houston'da 2 bin 488 ve Miami'de ise 2 bin 243 kişi sandığa giderek demokratik tercihini yaptı.

Yetkililer, 1 Kasım 2015'teki son seçimlerde ABD'deki oy kullanma oranının yüzde 30 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, halk olamasında yüzde 35 civarında gerçekleşen oranın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

ABD genelinde 100 bin, New York çevresinde ise 40 bin civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.

Oyların bugün Dışişleri Bakanlığının özel kuryeleri tarafından Türk Hava Yolları ile partili sandık saklama kurulu üyelerinin de eşliğinde İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi bürosuna götürüleceği kaydedildi.

Avustralya

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Avustralya'nın başkenti Canberra ile Melbourne ve Sydney'de kurulan sandıklarda 10 gündür devam eden oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 44 bin 463 Türk seçmenin yaşadığı Avustralya'daki halk oylamasında 14 bin 359 seçmen oy kullandı. Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sydney'deki başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 31 Mart'ta başlayan oy verme işlemi, bugün yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Son seçimlerde ülke genelinde 11 bin 266 seçmenin oy kullandığı göz önüne alındığında, oy kullanan 14 bin 359 seçmen, sandığa yönelik ilginin arttığını ortaya koydu. Halk oylaması için gümrüklerde oy kullanan Türk seçmenin bu rakamı artırması bekleniyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bin 994 seçmenden 874’ünün oyunu kullanmaya geldiğini söyledi.

Kazakistan

Anayasa değişikliği halk oylaması için Kazakistan'daki oy verme işlemi sona erdi.

Kazakistan’da yaşayan 4 bin 443 seçmenin üçte birinin sandık başına giderek oy kullandığı bildirildi.

AK Parti Kazakistan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 09.00'da başlayan anayasa değişikliği halk oylamasının bugün saat 21.00'de sona erdiğini belirterek "Almatı'da 774, Astana'da 718 ve Aktau'da 61 olmak üzere toplam bin 553 seçmenimiz iradesini sandığa yansıttı. Genel olarak seçmenin üçte biri sandığa gitti.” ifadelerini kullandı.

Gürcistan

Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğunda halk oylaması için kurulan sandıklarda oy verme işlemi akşam saat 21.00'de tamamlandı.

Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu sandık komisyonu üyelerinin, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Tiflis'te 422, Batum'da 289 olmak üzere toplam 711 Türk vatandaşı oy kullandı.

Suudi Arabistan

Anayasa değişikliği halk oylaması için Suudi Arabistan'daki oy verme işlemi sona erdi.

Suudi Arabistan'da yaşayan Türk seçmenlerin, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda cuma günü başlayan oy verme işlemleri, bugün saat 21.00 itibarıyla son buldu.

AK Parti Suudi Arabistan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Enver Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Riyad'da 3 bin 71, Cidde'de ise 5 bin 251 olmak üzere toplam 8 bin 322 kişinin oy kullandığını belirtti. Geçen yıllardaki seçimlere göre yüksek katılım sağlandığını aktaran Yılmaz, "Suudi Arabistan'da kayıtlı olan 25 bin 743 kişinin yaklaşık yüzde 30'u, sandık başına gelerek iradelerini sandığa yansıttı." dedi.

Güney Afrika

Anayasa değişikliği halk oylaması için Güney Afrika'daki oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika’da yaşayan Türk vatandaşlarının, anayasa değişikliği halk oylaması için coşkulu bir şekilde sandık başına gittiğini belirtti.

"Türk vatandaşları coşkulu bir şekilde halk oylamasına katıldı"

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ülgen, "Güney Afrika’da yaşayan Türk vatandaşları coşkulu bir şekilde halk oylamasına katıldı." dedi.

Katılımdan çok memnun olduğu referandumun Türkiye'ye layık bir şekilde barış ve huzur içinde geçirildiğini söyleyen Ülgen, Anadolu Ajansının kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülgen, “Bu seçimin ülkemizin birliğine, beraberliğine ve dirliğine katkı sağlamasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk vatandaşlarının, dört gün boyunca devam eden oy verme işlemi sona erdi.

Türk vatandaşları, dört gün boyunca başkent Londra’nın batısındaki Hammersmith Novotel Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Başkonsolosluk çalışma ofisinde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Yerel saatle 21.00 itibarıyla başkent Londra ve Edinburgh’taki sandıklar kapandı.

Lübnan

Lübnan'da 4 bin 224 kayıtlı Türk seçmenden bin 142'si oyunu kullandı.

Son seçimlerde ülke genelinde 938 seçmenin oy kullandığı göz önüne alındığında, oy kullanan bin 142 seçmen, sandığa yönelik ilginin arttığını ortaya koydu.

Belçika

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Hollanda

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkede üç bölgede kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi.

Lahey kentinde bulunan merkeze gelen vatandaşlar son günde de oy kullandı.

Chicago

Chicago Başkonsolosluğunda 9 gündür devam eden oy verme işlemleri yerel saatle saat 21.00’de son buldu. Oy verme işlemlerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, yaklaşık 10 bin seçmen bulunan Chicago’da kullanılan oy oranında önceki seçimlere oranla ciddi bir artış meydana geldiğini ifade etti.

Son derece uyumlu ve güzel bir çalışma ortamında oy verme işlemlerinin tamamlandığını belirten Acar, “Bugün Chicago’da yapılan 4. seçim ve en yüksek oy verme rakamına ulaştık. 3 bin 140 vatandaşımız oy kullandı. İnşallah sonuçlar ülkemiz için iyi ve güzel olur.” diye konuştu.

Almanya

Anayasa değişikliği halk oylaması için Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda gelen vatandaşlar, son günde de oy kullandı.

İsveç

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.

Stockholm'deki Kista Fuarı'nda kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından sandıklar açılıp zarflar sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.

AA