Yunan ekibe elenen Osmanlıspor lige döndü

Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Osmanlıspor yeniden lige döndü. 23. haftada Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

Güncellenme 01 Mart 2017 17:14

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Osmanlıspor'da takım kaptanları Erdal Kılıçaslan ile Numan Çürüksu, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Erdal, 3 kulvarda mücadelede eden başkent ekibinin artık sadece lige konsantre olacağını belirterek, "3 kulvarda mücadele ederken bir kulvara düştük. Üzgünüz ama lig devam ediyor. Bunun için motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız." dedi.

Lige odaklanacaklarını ve ilk 5'e girmek için mücadele edeceklerini ifade eden Erdal, "Çıkış maçımız da umarım Fenerbahçe karşılaşması olacak. İstanbul'a puan almak için gidiyoruz. Olympiakos'a karşı iyi oynadık, tur atlamak istedik ama kısmet buraya kadarmış. Artık lige konsantre olmalıyız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu Numan Çürüksu da "Zor bir maç olacak. Büyük camia, baskı altındalar ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

AA