YSK'dan 'referandum itirazı' açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi güven, anayasa değişikliğine yönelik referandumla ilgili itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:25

YSK Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş referandumuyla ilgili olarak CHP ve halk tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Güven anayasa değişikliğine yöneli kreferanduma edilen itirazların bugün öğleden sonra değerlendirmeye alınacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik itirazları öğleden önce değerlendireceklerini söyledi.

Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara öğleden önce bakacağız." dedi.

CNN Türk