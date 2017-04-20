YSK Başkanı Güven'den eleştirilere cevap: "Ben siyasi değilim"

Yüksek Seçim kurulu (YSK) Başkanı kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Cevap vermeyeceğim, ben siyasi değilim." dedi.

Güncellenme 20 Nisan 2017 11:38

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referandum süreciyle ilgili başta CHP olmak üzere çeşitli siyasi partilerden kendisine yöneltilen eleştirilere ilişkin, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP'nin eleştirilerine ilişkin, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, referandumun iptali başvurularının reddedilmesi üzerine CHP tarafından kurul hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu.

Hürriyet