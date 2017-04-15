Youtube’un Gece Modunu Denediniz Mi?

Geceleri teknolojik bir alet kullanırken genel olarak gözleriniz yorulmakta. Youtube ise bu Dark Mode yani diğer adıyla gece modu ile bunun önüne geçiyor.

Güncellenme 15 Nisan 2017 21:52

Uygulamalarda genel olarak kullanılan gece modu son dönemlerde sıklıkla karşımıza çıkmakta. Oldukça çoğu yerde dikkat çeken gece modu oldukça sevilen bir hal almaya başladı. Youtube’ta bundan kendisine düşen payı almış vaziyette. Twitter gibi bazı sosyal medya programlarında da uygulamaya konulan gece modu kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Youtube ta gizli bir şekilde bu gece modu kullanımına izin veriyor.

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Bir internet sitesi olan Log.com.tr tarafından yapılan habere göre gece modunun kullanımının birden fazla avantajı bulunmakta. Gece modu kullanımının kullanıcılar tarafından en çok sevilen yönü gözleri fazla yormaması. Gece vakitlerinde uygulamayı kullanmak istediğinizde aydınlık olan temaların gözler yorduğu aşikâr. Bu yorma konusu o kadar ciddi bir durum ki insanlarda körük yaratabilecek durumlara sebebiyet verebiliyor. O yüzden çoğu uygulama gece modunu uygulamalarından sıklıkla kullanmayı tercih etmekte. Aynı zamanda OLED ekranlara sahip cihazlarda siyah renklerin kullanılması pis tasarrufu da yapmakta. Kısacası gece modu hem göz sağlığı hemde pil sağlığı için günümüzde önemli bir yer tutuyor.

Lakin Youtube bu gece modu uygulamasını resmi olarak sunmuş değil. Reddit’teki kullanıcılar Youtube ta gece modunun aktif etmenin bir yolunu bulmuş durumda.

Peki, Youtube ta gece moduna nasıl geçiş yapabiliriz?

Bu gece moduna geçebilmeniz için ilk olarak Chrome tarayıcısını kullanıyor olmanız ve Youtube hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor.Daha sonrasında Ctrl+ Shift + I (Mac için Option + Command + I) tuş kombinasyonu kullanılarak konsola ulaşılıyor.

Burada document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE; path=/” veya document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” kodlarından biri giriliyor.

Bu kodlar konsola girildikten sonra konsol kapatılıyor ve sayfa yenileniyor. Bu işlemlerin sonrasında Youtube profil resmine tıklanarak Dark Mode seçeneği seçiliyor. Eğer işlem gerçekleşmez ise Youtube hesabına tekrardan giriş yapılması gerektiği söyleniyor. Şuan gizli bir şekilde kullanıma sunulan Dark Mode ilerde standart olarak kullanıma sunulması bekleniyor.