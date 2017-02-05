Youtube’da Yeni Bir Özellik Daha Aktif!

YouTube için duyurulan yeni özellik özellikle kullanıcıların video ilerletmelerini daha da kolay bir hale getirecek.

Güncellenme 05 Şubat 2017 17:44

Dünya genelinde yüksek kullanım alanlarına sahip olan YouTube, yapılan yeni güncellemeler ile birlikte WEB sitesinin kullanımını daha da kolay bir hale getiriyor. Konu ile ilgili paylaşılan son bilgilerde YouTube üzerinde video ilerletme için yeni bir düzenlemenin yapıldığı belirtilirken artık videolar 10 saniye ileri ya da 10 saniye geri alınabilecek.

Tüm Platformlarda Kullanıma Sunuldu

Hem Android hem iOS işletim sistemine yönelik getirilen bu özellik kullanıcılar tarafından oldukça pratik bir şekilde kullanılabilecek. Video izleyen kişilerin videoları 10 saniye ileri alması için klavye üzerindeki ileri tuşuna basması yeterli olacağı gibi benzer şekilde geri alınmak istendiği durumlarda da klavye üzerinden geri tuşuna basılması yeterli olacak.

Bu seçenekleri ile birlikte kullanıcıların video kontrolü daha iyi hale geldiği gibi tüm kullanıcılar herhangi bir işlem yapmadan bu yeni özellikten yararlanabilecek. Önceki düzenlemelerde 5 saniye gibi çok kısa süre ileri ve geri alınabilse de YouTube için bu sürenin artırılması büyük bir kolaylık sağlayacak. YouTube güncellemesini yapılması halinde yeni özelliğin kullanılabileceği ifade edilirken, özellikle 10 saniye ileri ve geri alma özelliğinden yararlanmak isteyenlerin uygulamaları güncellemesi yeterli olacak. Güncelleme ile birlikte tüm kullanıcılar bu yenilikten faydalanabilecek.