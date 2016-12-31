Youtube’da Video Bulanıklaştırma Nasıl Yapılır?

Youtube üzerinden sunulan özel video araçları kişilere pek çok konuda kolaylık sağlıyor. İşte video bulanıklaştırma ile ilgili detaylar.

Güncellenme 31 Aralık 2016 15:58

Çektiğiniz bir videoyu yayınladınız fakat artık yüzünüzün görünmesi istemiyor musunuz? İsterseniz bu sebeple isterseniz de dierğ nedenlerden dolayı bulanıklaştırma efektini uygulayabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz olarak Youtube video araçları ile bu şilemleri yapmak oldukça kolay.

Video Nasıl Bulanıklaştırılır?

Düzenlemek istediğiniz videoyu yükleyip sayfasını açın, videonun altındaki "Görüntü iyileştirme" düğmesine (sihirli değnek) tıklayın. "Bulanıklaştırma efektleri' seçin ve "Yüzleri bulanıklaştıran yanındaki "Uygula" düğmesine tıklayın. Efekt uygulanmış videonuzun ön izlemesini görebilirsiniz. (Orijinal video ve ön izleme arasında gidip gelmek için dikey kaydırıcıyı oynatın.) Sonuçtan memnunsanız videoyu yüklemek için "Kaydet"e tıklayın.

Üstelik bulanıklık efektinin yanı sıra araçlar arasında bulunan diğer efektleri de videonuz için uygulayabilirsiniz. Bu sayede videolarınzı çok daha farklı bir şekilde Youtube üzerinden yayınlamaya başlayabilirsiniz.

Videoyu Gizleme İmkanınız Da Var!

Youtube üzerinden yapacağınız paylaşımlarda izleyici kitlesini sınırlayabilirsiniz. İsterseniz belirli bir yaş isterseniz de sadece sizin seçeneğiniz kişilerin video izlemesine imkan sağlayabilirsiniz. Videoyu herkesin görmesini istemiyorsanız "Bilgi ve Ayarlar" sekmesine tıklayın ve "Herkese açık" yazan açılır menüden "Liste dışı"nı seçin. Artık sadece videonun linkini kendileriyle paylaştığınız kişiler bu videoyu izleyebilir. Her video için bu ayarları özel olarak yapabilir ve izleyici kitlenizi kendinize göre oluşturabilirsiniz.