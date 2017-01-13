Youtube'da Ücretli Yorumlar Başlıyor

YouTube üzerinden artık ücretli yorum dönemine geçileceği belirtildi.

Güncellenme 13 Ocak 2017 13:29

Video paylaşım servisi YouTube, son yıllarda büyük bir değişim içerisine girerken özellikle videoların altında yer alan yorum bölümü oldukça ilgi çekiyor. Yayınlanan videolara yönelik yapılan değerlendirmeler, tartışmalar ya da çeşitli fikir alışverişleri yorum bölümünün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlarken, YouTube tarafından yapılan yeni açıklama oldukça dikkat çekti.

Ücretli Yorum Yapılacak!

Canlı yayınları izleyen kullanıcılar, özellikle yoğun katılımın olması nedeniyle yorumlarının en alt sıralarda kaybolmasını istemezken bu duruma ücretli bir seçenek getirildi. Artık ücretli seçenek sayesinde yorumların belirli bir süre üstte kalması ve hem canlı yayın yapan kullanıcının hem de diğer yayını takip eden kullanıcılar tarafından fark edilmesi mümkün olacak.

Ücretli seçeneklerde farklı tarifeler uygulanırken kullanıcıların süper sohbet özelliğini kullanarak bu imkândan yararlanabileceği açıklandı. Bu konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda ücretlendirme ve yorumun üste kalma süreleri ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşılırken ücretlerin oldukça yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

Yorumların Ücretleri Ne Kadar?

Kullanıcılar herhangi bir canlı yayında 2 dakika boyunca yorumun sabit kalmasını istemesi halinde 2 dolar ödemek zorunda kalacak. Fakat bu sürenin 5 saate kadar çıkması halinde ise ödenecek olan ücret 500 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat olacak. Mevcut sistemler dahilde bireysel kullanıcılardan çok fazla bu yeniliğe ilgi göstermesi beklenmiyor. Daha çok kurumsal firmaların ve reklam yapmak isteyenlerin ücretli yoruma destek vermesi bekleniyor.