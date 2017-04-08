YouTube’da Reklam Geliri Elde Edebilmek Zorlaşıyor

YouTube geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığı kazanç sisteminde şartları giderek zorlaştırmaya başladı.

Güncellenme 08 Nisan 2017 20:43

YouTube tarafından yapılan açıklamalardan özellikle 5 seneden beri aktif bir şekilde kullanımda olan para kazanma sisteminde yeni bir dönemin başlayacağı duyuruldu. Bu açıklamaların yapılması ile birlikte gözler yeni düzenlemeye çevrilirken özellikle kullanıcıların 10 bin izlenme şartı taşıması en önemli kriter olacak. 10 bin izlenme sayısına ulaşılması halinde kişilerin reklam geliri elde edebilmesi mümkün olacak. Bu açıdan yeni açılan sıfır bir hesap için para kazanma butonu aktif olmayacak.

Engelleyici Sistem Geldi

Kişilerin bu sistemden yararlanabilmesi adına öncelikli olarak yüklediği videonun 10 bin izlenme sayısını aşması gerekecek. Bu sayı aşıldıktan sonra ise para kazanma sistemi aktif hale getirilebilecek ve kişiler platforma yükleyecekleri videolar üzerinden aynı şekilde para kazanmaya devam edebilecek. Bu sistemin ön plana çıkarılmasındaki en önemli amaç ise özellikle spam videoların önlenebilmesi ve kişilerin sahte, yanıltıcı içerik üzerinden kazanç sağlamasını engellenmesi.

Önümüzdeki süreçte uygulanacak olan bu sistem çok iş için oldukça cazip bir seçenek yaratacak. Sahte içerik yayınlayacak kişilerin özellikle çok az bir izlenme olsa dahi gelir elde etme imkanının olması bu konuda daha fazla kişinin sahte içerik yayınlanması da teşvik ediliyor. Bu açıdan yapılacak hamle özellikle kişilerin bu tip davranışlarını caydırıcı olacak.