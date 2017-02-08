Youtube Canlı Yayın Kullanımı Artacak

Mobil canlı yayın uygulamasına belirli kullanıcılara sunan YouTube kullanım alanını genişletecek.

Güncellenme 08 Şubat 2017 13:55

Belirli grupların faydalanabileceği canlı yayın aracı, artık daha fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanacak. Resmi açıklamalara göre canlı yayın aracını kullanmak isteyenlerin 10 binden daha fazla abonesi olmak zorunda. Bu abone sayısını geçen kullanıcılar, canlı yayınlarını YouTube üzerinden yapabilecek.

2011’de Başlamıştı

Özellikle 2011 yılından itibaren canlı yayın konusunda önemli bir atılım gerçekleştiren YouTube, bu alanda yaptığı geliştirmeler ile birlikte canlı yayın servisinin daha etkin bir hale gelmesini sağlamıştı. Fakat 2011 yılından bu yana gelen süreçte sadece belirli gruplara ve kişilere tanınan bu hak, herkes tarafından kullanılamadığından dolayı çok fazla ilgi görmüyordu. Canlı yayın uygulaması için geçtiğimiz yıllar içerisinde mobil testleri başlatan YouTube, bu testleri artık somut bir şekilde sunmaya başlayacak.

Yapılan açıklamalarda canlı yayın uygulamalarından yararlanılması adına 10 bin takipçi kriterlerinin konulması da oldukça dikkat çekiyor. Mobil cihazlardan YouTube uygulamasını açan kişiler canlı yayın tuşuna dokunduktan sonra anında canlı yayına geçiş yapabiliyor. Yayın başlığının belirlenmesi ya da canlı yayınını kontrol edilmesinde farklı seçenekler yer alırken kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde kolay bir şekilde abonelerine ulaşabiliyor.

Canlı yayına başlayan bir kişinin tüm takipçilerine canlı yayın ile ilgili bilgi bildirim gönderebilmesi mümkün. Üstelik mesajların yavaşlatılması ve tüm mesajlarını kaçırılmadan okunabilmesi de canlı yayın özelliğinin en önemli detaylar arasında.