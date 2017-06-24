Youtube Aylık 1.5 Milyar Aktif Kullanıcıya Ulaştı!

Video izleme platformu olarak ön plana çıkan YouTube aylık 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Güncellenme 24 Haziran 2017 20:50

Video izlemek, çeşitli paylaşımlarda bulunmak ve özellikle farklı bir sosyal deneyim elde etmek isteyen kişilerin ilk tercihlerinden bir tanesi olan YouTube, giderek artan kullanıcı istatistikleri ile etkileyici duruma gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda YouTube'un aylık kullanıcı sayısında artış yaşandığı belirtilirken, aktif 1.5 milyar kullanıcı ile YouTube bu konuda çok zor ve güçlü bir rakip olduğunu da diğer tüm dünyaya gösterdi.

Youtube Kullanıcı Etkinliği Artıyor

Özellikle YouTube CEO'su Susan Wojcicki tarafından yapılan açıklamalarda, YouTube kullanım oranları ile ilgili detaylar paylaşıldı. YouTube kullanıcılarının sayısı oldukça fazla olurken, şu anda sadece aktif kullanıcı sayısının 1.5 milyar olması bu konuda YouTube'un her gün milyonlarca kişi tarafından kullanıldığını daha net bir şekilde gösterdi.

YouTube kullanıcı sayısı ile ilgili net rakamlar paylaşılmamış olsa da özellikle aktif kullanıcı sayısını paylaşılması çoğu kişiyi etkiledi. Yapılan açıklamalarda pek çok kişinin YouTube'a kaydı olmadan giriş yaptığı ve bu bakımdan görüntülenme sayısının çok daha yüksek rakamlarda olduğu belirtildi. YouTube için yaşanan bu değişiklik, özellikle mobil cihazların daha fazla kullanılmasından kaynaklanıyor. Mobil kullanımının artması YouTube izlenme oranlarını arttırmış durumda kullanıcı her Cep telefonlarından da özel uygulamalar ile kolay bir şekilde erişebileceği YouTube sistemi ile video izleme imkânını her yerde elde edebiliyor.