Yola dökülen kimyasal madde panik yarattı

Bolu'da D-100 Karayolu'na dökülen kimyasal madde görenlerin panik olmasına neden oldu. İhbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine gitti.

Güncellenme 25 Ocak 2017 11:22

AA'nın haberinden edinilen bilgiye Bolu'da Eski İstanbul Kavşağı üzerinde yola kimyasal madde döküldü. Yola zara rveren kimyasal maddeyle ilgili ihbar alan poilsler müdahale etmek için hemen olay yerine gitti.

Yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen kovadan yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiği ulaşıma kapattı. Şüpheli kimyasal madde üzerinde yapılan inceleemler sonucunda maddenin nükleer içeren bir sıvı olduğu ortaya çıktı. Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı.

Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlattı.

İlk olarak bölgeye çağrılan karayolları ekipleri tarafından üzerine toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri tarafından temizlendi.

Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi.

AA