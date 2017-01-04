Yoğun kar yağışı Marmara'yı etkisi altına alacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, soğuk ve yoğun kar yağışının cumadan itibaren Marmara'yı etkisi altına alacağı bildirildi.

Güncellenme 04 Ocak 2017 13:19

Soğuk ve yoğun kar yağışının, cuma günü Marmara'yı etkilemesi bekleniyor. Kar yağışı, cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak.

Soğuk ve yoğun kar yağışının, cuma günü Trakya'dan başlayarak Marmara'yı etkilemesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da yarın sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.



Cuma gününden itibaren ise soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.



Tahmine göre, kar yağışı cumartesi günü İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerini etkileyecek. Pazar günü ise Trakya ile Ege kıyıları ve Akdeniz hariç yurdun tamamında etkili olacak.



Hava sıcaklıkları kar yağışlı bölgelerde cuma gününden itibaren hissedilir ölçüde düşecek.

GÜNEY MARMARA'YA DONDURUCU SOĞUK GELİYOR



Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te cuma günü başlayacak kar yağışıyla hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyredecek.



Yarın hava sıcaklığının 11 dereceye yükseleceği Bursa'da cuma günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Yağışın etkisiyle düşecek hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.



Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar ineceği Bursa'da, hafta sonunda mevsim normallerinin altında sıcaklık görülecek.



Kar kalınlığının 2,25 metre olduğu kış turizminin merkezi Uludağ'da cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.



Hafta sonunda Bilecik'te gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 4, gece ise sıfırın altında 9 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.



Balıkesir'de cuma günü başlayacağı öngörülen kar yağışının cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının cumartesi günü en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, pazar günü ise gece sıfırın altında 10, gündüz de sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.



Çanakkale ve Yalova'da da hafta sonunda gündüz sıcaklığının sıfırın altında 2, gece sıcaklığının ise sıfırın altında 7 dereceye düşeceği öngörülüyor.

AA