Yıllık enflasyon yüzde 9,22 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyon rakamlarını inceledi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 10:58

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,76, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,96 arttı.

TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3,98, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 13,69 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken sağlıkta yüzde 4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 4,25, ulaştırmada yüzde 3,24 ve eğlence ve kültürde yüzde 2,39 artış kaydedildi.

Ocakta aylık bazda endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda düşüş gerçekleşti. Söz konusu grupta yüzde 6,99'luk gerileme oldu.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 22,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 15,61 ile ulaştırma, yüzde 12,74 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,13 ile sağlık, yüzde 9,43 ile eğitim izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 31'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 300'ünün ortalama fiyatlarında artış, 83'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 6,58, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,87, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,12, su sektöründe yüzde 3,72 artış gösterdi.

AA