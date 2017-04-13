Yılın Otomobili Belli Oldu!

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen yeni etkinlikte Türkiye'de yılın otomobilinin belirlendiği açıklandı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 16:49

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye'de yılın otomobili etkinliğinde birinci olan otomobil Renault Megane Sedan oldu. Finalde 7 araç arasında yeni bir oylama dahaki yapılırken, 78 gazeteciden 4430 puan almayı başaran Renault Megane Sedan diğer tüm otomobil modellerini geçmeyi başardı. Yapılan oylama sonrasında 2016 yılının otomobilleri Renault Megane Sedan olarak tarihe geçerken geçtiğimiz yıl aynı ödülü Skoda Süper modeliyle kazanmıştı.

25 Otomobil Değerlendirdi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte ilk etapta 25 farklı otomobil aday olarak gösterilmişti.25 otomobil arasından yapılan elemeler sonucunda finale 7 farklı model yükselmeyi başardı. Araçlar için yapılan değerlendirmelerde yakıt tüketiminden yol tutuşa, emisyon oranlarından tasarıma kadar çok farklı kriter göz önünde bulunduruldu ve bu kriterler üzerinden sıralamalar gerçekleştirildi.

Finale kalmayı başaran 7 farklı model ise Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Toyota C-HR, Seat Ateca ve Volvo S90 ve Renault Megane Sedan oldu. Çok iddialı modelleri olmasına karşın Renault Megane Sedan diğer tüm rakiplerini geçmeyi başardı. Yapılan bu etkinlik Renault için de oldukça prensesli bir süreç yaratacak. Öyle ki 1 yıl boyunca üretilecek olan Renault Megane Sedan araçlarından yılın otomobili logosu kullanılabilecek.

Bu bakımdan önümüzdeki süreç içerisinde Renault Megane Sedan modelleri de bu logo sıklıkla karşımıza çıkacak.