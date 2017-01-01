Yılbaşında İstanbul'u kana buladılar: 39 ölü

Türkiye yeni yıla terör saldırısı haberi ile girdi. İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Güncellenme 01 Ocak 2017 11:20

İstanbul Ortaköy'den bir terör saldırısı haberi geldi. Bir gece kulübüne Noel baba kıyafetli saldırgan tarafından uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit oldu, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişiden 4'ünün durumu ağır. Saldırı sonrası üzerini değiştirip kaçtığı belirtilen zanlı her yerde aranıyor.

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti.



Saldırı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne taksiyle gelen saldırgan, önce girişteki polise ardından içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı.



Saldırıda 1 polis şehit olurken, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişi Okmeydanı, Şişli Etfal ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

ŞEHİT POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Terör saldırısında şehit olan polis memurunun 21 yaşındaki Burak Yıldız olduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR



Kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Zanlının saldırıdan sonra üzerini değiştirip kalabalığın arasına karışarak kaçtığı tahmin ediliyor.

TAKSİ İNCELEMEDE

Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi de polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.

Saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği ve Arapça bağırarak etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırıdan kurtulmak için panikle denize atlayan bazı vatandaşlar da deniz polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İSTİHBARAT İDDİASINA YANIT

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yaralıları hastanede ziyaret etti ve ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gece kulübü sahibinin "Amerikan istihbaratı saldırı olabileceği bilgisini bize vermişti" iddiasına yönelik soruyu yanıtlayan Soylu, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DAEŞ gerek PKK gerek DHKP-C içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerek kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Yılbaşıyla ilgili her yerde tedbirler alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu olur. Bir kısmı istihbaratidir. İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden kısa bir süre önce olay yerindeydi" diye konuştu.

"SALDIRGAN TEK KİŞİ"

"Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil" diyen Soylu, "Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" dedi.

15'İ YABANCI UYRUKLU

Soylu, saldırıda yaşamını yitiren 39 kişiden 20'sinin kimliğinin belirlendiği söyleyerek "15'i misafirimiz, yabancı uyruklu. 5'i de Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Net değil ama 5 tespitin 3 veya 4'ü orada çalışanlar" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: 4 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Yaralı sayısını 65 olarak açıklayan Akdağ, 4'ünün durumunun ciddi olduğunu söyledi. Akdağ, "Hepimize geçmiş olsun. Kimlikler belirleniyor. Yabancı uyruklular da yaralılar içerisinde. Şimdi yaralıların tıbbi durumlarıyla ilgileniliyor" diye konuştu.

CADDEDE İNCELEME SÜRÜYOR

Gece kulübünün bulunduğu Muallim Naci Caddesi saldırı sonrası trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat içerisinde çalışmalarını tamamlayacağı ve caddenin yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.

Bölgede oturanların geçişine kimlik kontrolünün ardından izin veriliyor.

ÖNCE POLİSİ ŞEHİT ETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir."

"ATEŞ 10-15 DAKİKA SÜRDÜ"

Bir görgü tanığı, NTV'ye yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"50-60 el silah sesi duydum, hemen yere yattım. Saldırganlar bir kişi miydi, 2 kişi miydi bunu bilemiyorum. Çok sayıda silah ses duyunca kendimi korumaya çalıştım. Sonrasında şok halindeydim, sonra olanları hatırlamıyorum."

Saldırı esnasında orada bulunan vatandaşlardan birinin yakını, sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği yakınından öğrendiklerini NTV’ye anlattı. Buna göre, 10-15 dakika ateş sürmüş. Eğlence kulübünde çalışanların mekanı bildikleri için daha iyi saklandıkları ancak bilmeyenlerin daha korunaksız oldukları öne sürüldü.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Saldırıda şehit olan polis memurunun cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CUMHURBAŞKANI YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.​

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.

NTV