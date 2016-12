Yıl sonu konut kampanyaları için son şans

Birçok inşaat firması yıl sonuna özel olarak geliştirdikleri kampanyalar ile ev sahibi yapıyor. İşte 2016 yıl sonu konut kampanyaları...

Güncellenme 30 Aralık 2016 17:48

2017'nin ilk günlerine kadar yararlanılabilecek konut kampanyalarını derledik.

Skyland İstanbul'da teslimden önce son kampanya

Eroğlu Gaytrimenkul tarafından Seyrantepe bölgesinde, T.T. Arena’ya komşu bir lokasyonda yükselen Skyland İstanbul'da teslime sayılı günler kaldı. Mart 2017'de tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi beklenen Skyland İstanbul projesinde yılın son kampanyası kapsamında, kişiye özel ödeme planları sunuluyor. Rezidans, ofis ve alışveriş merkezinin yer aldığı karma proje; TEM otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak’a çıkış imkanının ve metro istasyonunun hemen yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, köprüler ve ana arterlere sağladığı ulaşım kolaylığıyla yatırımcıdan büyük ilgi görüyor.

Park Residences Cadde'de 1 dolar 4 TL sayılıyor

Birleşik Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat tarafından İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Bağdat Caddesi'nde konumlandırılan Park Residences Cadde'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dövizi boz, TL’ye dön" kampanyasına destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, projeden ev almak isteyenlerin 1 doları, 4 lira sayılacak. Park Residences Cadde’den ev sahibi olmak isteyenler böylece mevcut dolar kuru baz alındığında yüzde 12.5 oranında kar sağlamış olacak.

Babacan Holding'ten yüzde 20 indirim fırsatı

Kendi mülkiyeti olan arsalar üzerinde konut projeleri inşa ederek, yatırımcılara uygun fiyatlı konut projeleri sunan Babacan Holding'in Babacan Port Royal, Babacan Palace ve Babacan Premium projelerinde başlatılan yıl sonu kampanyasıyla, projelerden yüzde 20 indirimle daire sahibi olmak mümkün. Öte yandan Babacan Holding, 0.59 faiz oranıyla 120 ay vade avantajı ya da 40 ay sıfır faiz olanağıyla da müşterilerine ödeme kolaylığı sunuyor. Şirketin yıl sonu kampanyası 31 Aralık akşamına kadar devam edecek.

HEP İstanbul yüzde 4 peşinatla ev sahibi yapıyor

Tekfen Gayrimenkul'ün Esenyurt'ta hayata geçirdiği HEP İstanbul projesinde yıl sonu kampanyası kapsamında, yüzde 4 peşinatla konut sahibi olmak mümkün. 31 Aralık akşamına kadar devam edecek olan taksitin ve faizin olmadığı kampanyada, HEP İstanbullular kalan tutarı evlerinde otururken 3 yıl boyuca yılda bir ödemeyle yapabilecekler. Sınırlı sayıda dairenin satışlarına devam edilen HEP İstanbul'dan daire sahibi olanlar evlerine hemen taşınabilecekler.

Tual Bahçekent ve Tual Adalar'da ev sahibi olmak kolaylaşıyor

Dağ Mühendislik'in Bahçekent ve Kartal'da hayata geçirdiği Tual Bahçekent ve Tual Adalar’da yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında, projelerden yüzde 5 peşinatla daire satın alınabiliyor. Daire fiyatlarının 370 bin TL'den başladığı Tual Adalar'dan ayda 2 bin 100 TL’ye, fiyatların 235 bin TL'den başladığı Tual Bahçekent projesinden ise ayda bin 500 TL’ye konut sahibi olunabiliyor.

Marina Ankara ve Altınoran'da fırsatlardan yararlanmak için son günler

Sinpaş Yapı'nın Marina Ankara ve Altınoran'da başlattığı yıl sonu kampanyası kapsamında, projeden daire sahibi olmak isteyenlere banka kredisiz 84 ay vade ile ev alma fırsatı sunuluyor. 31 Aralık'a kadar geçerli olacak kampanyayla yatırımcılara, Marina Ankara’dan yüzde 5 peşinatla Altınoran’dan ise yüzde 15 peşinatla ve aylık bin 78TL’den başlayan taksitle ev sahibi olma avantajı sunuluyor.

Greenist'te 0,75 faiz oranıyla 120 ay vade fırsatı

Saray Grup tarafından İstanbul'un en hızlı değerlenen bölgelerinden Basın Ekspres-Güneşli aksında yükselen Greenist projesinde başlatılan yılsonuna özel kampanya kapsamında, projeden daire sahibi olmak isteyenlere 0,50 faiz oranıyla 60 ay, 0,75 faiz oranıyla 120 ay vade fırsatı sunuluyor. Peşin alımlarda yüzde 10 indirimin yapıldığı proje, yatırımcılarına yüksek prim vadediyor. Atatürk Havaalanına 6,5 kilometre, E-5 otoyoluna 6 kilometre, TEM otoyoluna ise 5,5 kilometre mesafede yer alan Greenist'te teslimlerin 2019'da başlayacağı tahmin ediliyor.

Areon Boğaziçi Evleri'nde 7 farklı ödeme planı sunuluyor

Areon Yapı, Bodrum'da yazlık sahibi olmak isteyenlere Areon Boğaziçi Evleri'nde yedi farklı ödeme planı sunuluyor. Areon Boğaziçi Evleri yılbaşı kampanyası kapsamında, peşin alımlara özel fiyatların yanı sıra, 120 ay ve 30 ay vade için sunulan üç farklı ödeme seçeneği bulunuyor. Bodrum-Milas yolu üzerinde Boğaziçi Mahallesi’nde konumlanan Areon Boğaziçi Evleri’nde 3 katlı 38 blok ve 2 katlı 35 blokta toplam 294 konut bulunuyor. Projede 1+1 daireler 160 bin TL, 2+1 dubleks daireler ise 300 bin TL’den satışa sunuluyor.

Çukurova Balkon'da vade farkı yok

Çukurova Gayrimenkul'ün Anadolu yakasının gözbebeği Kartal'da hayata geçirdiği Çukurova Balkon'da başlatılan yeni yıl kampanyası kapsamında, yatırımcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. 19 ve 20 katlı iki bloktan oluşan ve 1+1’den 4+1’e kadar toplam 261 konutun bulunduğu Çukurova Balkon’da, isteyenler yüzde 50 peşin ödeme yapıp kalan yüzde 50’yi Ocak 2018’de vade farksız olarak ödeyebiliyor. Peşinatsız konut arayanlara ise daire fiyatının yüzde 75’ine kadar kredi kullanma ve peşinatı Ocak 2018’de yine vade farksız olarak ödeme imkanı tanınıyor.

Greenox'ta kampanya devam ediyor

Aycan&Feres İş Ortaklığı'nın Kağıthane'de geliştirdiği Greenox projesinde Corporent işbirliğinde yeni bir kampanya başladı. Aycan&Feres İş Ortaklığı, projeden konut alan yatırımcılar için 12 ay boyunca premium araç kiralayacak. Ekim 2017'de teslimlerine başlanacak olan Greenox Urban Residence’ta kampanya Ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Peşin ödemelerde yüzde 15 indirimin de uygulandığı projede fiyatlar 480 bin TL’den başlıyor.

Varyant Karşıyaka Plus'tan teslimlere bir yıl kaldı

Kumko Yapı, Ege'nin incisi İzmir'de konumlandırdığı Varyant Karşıyaka Plus'ta başlatmış olduğu kampanyasıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Yılın son fiyatları ile Varyant Karşıyaka Plus’tan daire sahibi olmak isteyenler için yüzde 50’si şimdi yüzde 50’si Haziran ayında ödeme kolaylığı sağlayan kampanya 31 Aralık’a kadar sürecek. Toplamda 186 daireden oluşan Varyant Karşıyaka Plus, 5 blok ve 8 adet villa olarak yükseliyor. 2+1’den 5+1’e kadar 16 tipte dairenin yer aldığı projede 27 adet bahçeli daire ve 8 adet villa da bulunuyor. Teslimlerine 2018 Ocak yında başlanması planlanan projede dairelerin büyüklükleri 114 metrekare ile 278 metrekare arasında farklılık gösteriyor.

Skycity'den ofis sahibi yapan kampanya

Pera Gayrimenkul imzasıyla Denizli'de konumlandırılan Skycity'de başlayan yeni kampanya kapsamında, projeden ofis alacakların, kampanya boyunca getirdikleri her dolar 4 TL sayılacak. Peşinattan geri kalan tutar ise 24 aya kadar sıfır faizle taksitlendirilecek. Yine tamamını peşin ödemek isteyenler için de dolar 4 TL’den bozularak tahsil edilecek. 2017 Haziran ayında sahiplerine teslim edilecek olan Skycity'de ofislerin metrekare fiyatı 3 bin 500 TL’den başlıyor.

Mar Yapı projelerinde yılbaşına özel fırsatlar sunuluyor

Mar Yapı, yeni yıla yeni evlerinde girmek isteyenlere Basın Ekspres ve Bayramoğlu'nda konumlandırdığı projelerinde birçok fırsat sunuyor. Mar Yapı'nın G Marin Managed by Divan projesinde konut sahiplerinin ilk yıl aidatlarını da Mar Yapı ödüyor. Lansmana özel yüzde 12 indirimin sunulduğu Divan Residence at G Tower'da satışlar tüm hızıyla devam ederken, şirketin bir diğer projesi G Yoo Inspired by Philippe Starck, 370 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

Vira İstanbul yüzde 50 oranında kazandıracak

Gül Proje, Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiği Vira İstanbul projesinde yıl sonuna özel yeni bir kampanyaya start verdi. Kampanya kapsamında yatırımcılar, Vira İstanbul projesinden satın aldıkları konutlarda proje teslim gününde en az yüzde 50 kâr elde edebilecek. Proje, teslim aşamasında yüzde 50 kâr oranının altında kalması durumunda ise aradaki farkı, Gül Proje kendi bünyesinden ödemeyi taahhüt ediyor. Vira İstanbul'da daire fiyatları ise 264 bin TL’den başlıyor.

Siyahkalem KÖY'de KDV oranı yüzde 1

Siyahkalem Mühendislik'in Zekeriyaköy'de hayata geçirdiği KÖY projesinde yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, yüzde 1 peşinatla daire sahibi olak mümkün. Yüzde 0,54 faiz oranıyla 120 ay vade imkanı da sunulan projede KDV oranı ise yüzde 1. Toplamda bin 167 konuta yer verilen projede büyüklükleri 80 metrekare ile 623 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 ve 6+1 tiplerinde tasarlanmış apartman daireleri ve villalar yer alıyor. Projenin önümüzdeki günlerde teslim edilmesi planlanıyor.

Piyalepaşa İstanbul'da 60 ay sıfır faiz fırsatı

Piyalepaşa Gayrimenkul'ün Beyoğlu'nda konumlandırdığı karma projesi Piyalepaşa İstanbul'da, yatırımcılara Aralık ayı boyunca herhangi bir kredi masrafı ödemeden, yüzde 20 peşinat ve 60 aya kadar sıfır faiz fırsatı ile ev sahibi olma şansı sunuluyor. Piyalepaşa İstanbul’da, bu ödeme seçeneklerinin yanı sıra kişiye özel farklı yüzlerce ödeme planı da yapılırken konutlar 837 bin TL’den, rezidanslar ise 700 bin TL’den başlıyor.

Rotamavi'de 20 bin TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor

APG İnşaat'ın Kartal'da hayata geçirdiği Rotamavi projesinde yılın son fırsatı kampanyasında 20 bin TL peşinatla daire sahibi olma fırsatı sunuluyor. Lansman fiyatlarında son haftalara girilen projede 2+1 daireler 369 bin TL’den başlayan peşin fiyatlarla daire sahibi olmak mümkün. Teslimlerine 2017 Eylül'de başlanması planlanan proje; E-5 Otoyolu’na 2, sahilyoluna 5 ve TEM’e 7 dakika uzaklıkta yükseliyor.

Avrupa Konutları Başakşehir'de iki farklı ödeme planı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Avupa Konutları Başakşehir'de daireler 584 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüzde 5 peşinatla konut sahibi olunabilen projede başlatılan kampanya ksapmında; yüzde 12,5 tutarındaki ilk ara ödeme Mayıs 2017’de, yüzde 12,5 tutarındaki ikinci ara ödeme Eylül 2017’de yapılıyor. Kalan tutar ise 60 aya kadar yüzde 0,42; 120 aya kadar yüzde 0,70 vade farkı veya TÜFE oranıyla taksitlendiriliyor. 2017 sonunda teslimlerine başlanacak olan projede yüzde 35 peşinat, kalanı Haziran 2017’de ödeme seçeneği de alternatif olarak sunuluyor.

Ondörtüç Pendik'te yüzde 5 indirime ek yüzde 10 indirim

İnsay Yapı tarafından Pendik'te geliştirilen Ondörtüç Pendik'te başlatılan yıl sonu kampanyasıyla yatırımcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Kampanya kapsamında, projeden 24 ay vade farksız konut sahibi olunabiliyor. Liste fiyatları üzerinden yüzde 5 indirimin de sunulduğu projede banka kredisiyle daire sahibi olmak isteyenlere anlaşmalı bankalardan 120 ay vade seçeneği bulunuyor. Projeden banka kredisi ya da peşin ödemeyle daire satın alanlara yüzde 5 indirime ek yüzde 10 indirim daha yapılıyor. Daire fiyatlarının 199 bin TL ile 419 bin TL arasında değiştiği projede kampanyadan yararlanmak için son gün 31 Aralık 2016.

Kaynak: Emlak Gündem