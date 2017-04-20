Yeşilçamın çocuk yıldızı hastaneye kaldırıldı

Sezercik karakteriyle gönüllerde taht kuran Yeşilçam sinemasının çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 11:43

Çocuk yaşlarda sinema dünyasına adım atan ve Sezercik adıyla tanınan Sezer İnanoğlu'nun zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sezer İnanoğlu, 70’li yıllarda Türk sinemasının çocuk yıldızıydı. Yapımcı babası Berker İnanoğlu’nun pek çok filminde başrol oynadı.

Hürriyet Kelebek'te yer alan habere göre, Sezer İnanoğlu ilk bilgilere göre gıda zehirlenmesi nedeniyle Üsküdar Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sezer İnanoğlu’nun durumu hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncunun 1996 yılında nikah masasına oturduğu Nil Pınar İnanoğlu, evliliklerinden bir yıl sonra intihar etmiş, Sezer İnanoğlu'nun o dönemde bunalıma girdiği iddia edilmişti.

Sezercik filmleriyle hafızalarda yer edinen Türk film yapımcısı ve oyuncu Sezer İnanoğlu, 1967 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur. 27 Eylül 2013'te boşanmışlardır.Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti.

Hürriyet Kelebek