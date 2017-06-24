Yerli Otomobilde İlk Rapor Konya’dan

Yerli otomobil ile ilgiligeçtiğimiz günlerde yeni bir ziyaret daha gerçekleştirildi ve ilk yerli otomobil raporu sunuldu.

Güncellenme 24 Haziran 2017 19:53

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Yapılan ziyarete özellikle Konya'da otomobil üretilebileceğine yönelik hazırlanan rapor sunuldu.

Özellikle Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği'nin 73. Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, yerli otomobil ile ilgili çalışmalar hızlandırıldı. Genel Kurulda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle yerli otomobil konusunda tüm kurumların ve kişilerin gerekli sorumluluğu alması gerektiğini söylemişti. Bu davet ve çağrı üzerine pek çok farklı kurumdan olumlu yanıtlar gelirken, geçtiğimiz günlerde Konya'da yerli otomobilin üretilebilmesi adına özel bir raporun hazırladığı ortaya çıktı.

Üretilebilirlik Fizibilite Raporu Hazırlandı

Otomobil Üretilebilirlik Fizibilite Raporu olarak adlandırılan rapor TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunulurken özellikle yatırımın Konya'da olması adına önemli bir adımın atıldığı belirtildi. Açıklama yapan Rıfat Hisarcıklıoğlu özellikle yatırımların Konya'da yapılmasından dolayı mutluluk duyacağını söylerken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk özlü ile çalışmaların sürdürüldüğünü ve bu konuda önümüzdeki dönemlerde kesin kararın verileceğini ifade etti. özellikle otomobil sektörünün Türkiye'nin ihracat. sında ilk sırada yer almasının çok önemli olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu Yapı ocak yerli otomobil projesi ile birlikte Türkiye'nin Otomotiv alanında daha etkin bir hale gelmesinin çok kolay olacağını söyledi.