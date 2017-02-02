Yerli Otomobil Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Türkiye'de uzun zamandan beri sürdürülen yerli otomobil çalışmalarında yeni gelişmeler yaşandı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 15:11

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından yapılan yeni açıklamalarda Türkiye'de çalışmaları sürdürülen yerli otomobilin son durumu hakkında bilgiler verildi. Özellikle çalışmaların oldukça ilerlemesinin ardından gözler yerli otomobilin ne zaman piyasaya sunulacağına çevrilirken Bakan Özlü yaptığı açıklamada tarih verdi.

Hedef 2019

Açıklamalara göre yerli otomobil 2019 yılının Mart ayı itibariyle piyasaya sunulacak. Bu açıdan iki yıllık bir çalışma sürecinin daha geçmesi gereken yerli otomobil, piyasaya çıktıktan sonra Türkiye'deki kişiler için de önemli alternatiflerden birisi olacak.

Yerli otomobil çalışmaları başlandıktan sonra pek çok farklı tartışma yapılmış olsa da şu anda otomobil için çalışmalar devam ediyor ve plan dâhilinde herhangi bir problem yaşanmadan bugüne kadar çalışmalar sürdürülmüş durumda. Bu açıdan bundan sonraki süreçte de benzer bir şekilde ilerleme kat edilmesi halinde otomobilin 2019 yılı itibariyle Türkiye'de kullanılma sunulması mümkün.

ABD’de Merkez Açılacak

Otomobil planları hakkında da bilgiler paylaşan bakan Özlü, otomobilin sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da farklı bölgelerde kullanılması adına gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Bu doğrultuda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bilim üssü kurmayı planlayan ekip, burada yapacakları çalışmalar ile birlikte yerli otomobil için son hazırlıklarını tamamlanmış olacak. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi olacak yerli otomobilde özellikle istenilen çalışmaların gerçekleşmesi Türkiye'nin bu alanda önemli bir hamle yapmasını sağlayacak.