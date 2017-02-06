Yerli Baz İstasyonunda Sona Gelindi

Yerli baz istasyonu için uzun zamandan beri ASELSAN öncülüğünde çalışmalar yürütülürken projede son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Güncellenme 06 Şubat 2017 21:19

ASELSAN tarafından Ulak adı verilen yeni proje üzerinde 4 yıldan beri yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülürken, 4 yıllık sürenin sonunda milli baz istasyonu için son aşamalara gelindi. Konu ile ilgili internet sitesi üzerinden yapılan resmi açıklamalarda çalışmaların son durumu hakkında bilgiler paylaşılırken özellikle dışa bağımlılığın azalması ve milli kaynaklar üzerinde oluşturulan sistemlerinin kullanılması adına yerli baz istasyonu çalışmaları oldukça önemseniyor.

Mart’ta Aktif Hale Gelecek

Savunma Bakanlığı internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan yeni bilgilerde askeri ve sivil veri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması adına son dönemlerde başlatılan projelerin başarılı bir şekilde sürdürüldüğü ve önümüzdeki mart ayı itibariyle yerli baz istasyonunun devreye girerek hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

4 yıllık bir projenin sonuca ulaşması bu konuda önemli bir başarı olarak görülürken önümüzdeki aylar itibariyle yerli baz istasyonu üzerinden sağlanacak iletişim sayesinde hem Türkiye ekonomisine katkı sağlanacak hem de baz istasyonu konusunda dışa bağımlılık azalacak. Bu açıdan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlar kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.

Önümüzdeki günlerde başlayacak yerli baz istasyonunun kullanım açısından nasıl bir fark yaratacağı ve diğer istasyonlara göre nasıl bir avantaj sağlayacağı da yine yapılacak resmi tanıtım ile birlikte paylaşılacak.