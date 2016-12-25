Yerli Arama Motoru Geliyor!

Türkiye'de son dönemlerde yerli üretimler ve teknolojilerin kullanılması adına genel bir istek bulunurken Ulaştırma Bakanı Arslan tarafından yapılan açıklamalar oldukça d

Güncellenme 25 Aralık 2016 18:43

Türkiye'de yerli otomobil, yerli silahlar gibi farklı gelişmeler yaşanırken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan son açıklamalar dikkat çekti. Özellikle internet kullanımında Türkiye'deki kullanıcıların çeşitli sorunlar yaşayabildiğini belirten Arslan, Türkçe'de kullanılan pek çok farklı karakterin İngilizce gibi dillerde yer almaması nedeniyle Türkçe karakter sorununun sıklıkla yaşandığını belirtti.

Yerli Sistemler Geliyor

Türkçe karakter sorununun ortadan kaldırılması ve aynı zamanda yerli sistemlerin geliştirilmesi adına yerli arama motoru projesinin başlayacağını söyleyen Arslan, yerli arama motoru müjdesini yaptığı açıklama ile vermiş oldu. Yerli arama motoru kapsamda şu an için ön hazırlıkların yapıldığı belirtilirken özellikle Türkiye sınırlarının aşılması ve yüksek kullanım oranlarına ulaşabilmesi adına çok kapsamlı bir projenin yönetileceği belirtildi.

Türkçe karakterlerin kullanılabilecek yazılımların ve yerli bir arama motoru konusunda Türkiye açısından oldukça önemli bir projenin başlatılmasının çok sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Bakan Arslan bu konuda hükümetin ve siyasi isimlerin vereceği destek ile birlikte kısa süre içerisinde sonuca ulaşabileceğine inandığını belirtti. Türkiye'de özellikle ilerleyen dönemlerde verilecek teşvikler ile birlikte pek çok farklı uygulamanın ve projenin geliştirilmesi adına destek sunacaklarını söyleyen Bakan Arslan yerli arama motoru gibi bir projeye de destek verilmesini istedi.