Yenilenen Galaxy Note 7 görüntülendi

Samsung tarafından yeniden piyasaya sürülmesi planlanan yenilenen Galaxy Note 7 modelleri görüntülendi.

Güncellenme 08 Nisan 2017 19:41

2016 yılının yaz ayında en çok konuşulan telefon modellerinden olan Galaxy Note 7 için yeniden satış süreci başlayabilir. Özellikle geçtiğimiz günlerde gündemde yer alan haberlerde Galaxy Note 7 için Samsung tarafından yenileme işlemlerinin yapıldığı ve bu yenileme işlemleri sonrasında telefonların yeniden piyasaya sunulacağı belirtildi. Tüm bu süreç sonrasında gözler Samsung'a çevrilirken marka tarafından yenilenen bir telefonun görüntülenmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Note 7R Gelebilir!

Görülen fotoğrafta özellikle yenilenen bir Galaxy Note 7'nin kullanıldığı görülürken telefonda yenileme çalışmaları kapsamında batarya için ciddi bir değişiklik yapıldığı fark edildi. Öyle ki telefonun piyasaya çıktığı ilk dönemlerde batarya kapasitesi 3500mAh olarak belirtilmişti. Fakat yenilenen modelde batarya kapasitesi 3200mAh olarak belirlenmiş durumda.

Bu bakımdan Samsung'un yaşanan sorunlar nedeniyle biraz daha temkinli davranmak istediği de net bir şekilde görülebiliyor. Satılacak telefonların özellikle Galaxy Note 7R adı ile piyasaya sunulacağı ve bu bakımdan kullanıcıların isteğe bağlı olarak kullanımı güvenli olan bu telefonları tercih edilebileceği belirtildi. Bu açıdan bakıldığında kullanıcılar için Galaxy Note 7 modellerini yeniden kullanabilmek mümkün olabilir.

Samsung tarafından yapılacak bu hamle pek çok kişi tarafından eleştirilmiş olsa da telefonların oldukça dikkat çektiği göz önünde bulundurulduğunda piyasaya sunulan modeller oldukça ilgi çekebilir.