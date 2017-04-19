Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısının Meclise gönderildiğini ve TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini söyledi.

Güncellenme 19 Nisan 2017 12:52

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Maliye Bakanı Ağbal, "Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu dün akşam Meclise gönderdik, 2 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıya ilişkin soru üzerine Ağbal, tasarının dün akşam Meclise gönderildiğini, 2 Mayıs'ta da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.

AA