Yeni yıldaki MTV ve ÖTV oranları belirlendi

Bugün Resmi Gazete’ de yeni ÖTV ve MTV zamlarına ilişkin tutarlar açıklandı. MTV’de artış yaşanırken, tek seferli kalınan ÖTV miktarı da artış gösterdi.

Güncellenme 27 Aralık 2016 11:35

Yen iyıla sayılı günler kala MTV ve ÖTV oranları da belli oldu.

Bu sabah yayımlanan Resmi Gazete’ de getirilen zamlarla ilgili bilgiler paylaşıldı. Birçok alanda fiyat artışı yaşandı. ÖTV ve MTV oranlarındaki son durum da böylece belli oldu.

MTV oranları belirlendi

Milliyet’te yer alan habere göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 – 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 TL; 1,800 cm3 – 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 TL MTV tahsil edilecek.

En düşük vergi 68 TL olarak belirlendi

Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı (yüzde 3,83) nispetinde artırılan MTV tutarlarının belirlendiği listeye göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.

Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak.

Emlak vergisi için yeni düzenleme getirildi

Yeni düzenlemede mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak.

Veraset ve intikal tutarları açıklandı

Öte yandan veraset ve intikallerde uygulanacak istisna tutarları ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranı (yüzde 3.83) nispetinde artırılarak yeniden belirlendi.

Veraset ve intikalde yer alan istisnai tutarlar

Maliye Bakanlığı tebliğine göre, bu kapsamdaki istisna tutarları; evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176,600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353,417 TL), ivazsız suretle meydana gelen intikaller ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ve şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4,068 TL olarak dikkate alınacak.

Veraset ve intikal vergisi

Tebliğ kapsamında, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi; ilk 210,000 TL için yüzde bir, sonra gelen 500,000 TL için yüzde üç, sonra gelen 1.1 milyon TL için yüzde beş, sonra gelen 2 milyon TL için yüzde yedi ve matrahın 3.8 milyon TL’yi aşan bölümü için yüzde 10 olarak uygulanacak.

İvazsız intikal

İvazsız intikallerde vergi oranının aynı sırayla yüzde 10, 15, 20, 25 ve 30 olarak uygulanması hüküm altına alındı. Yeni oranlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

Özel iletişimde ve elektrik kullanımında da düzenleme yapıldı

Ayrıca GSM aboneliğinin ilk tesisinde tahsil edilen maktu Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tutarı 47 TL’ye çıkarıldı. Serbest piyasada elektrik kullanımı için tüketici limiti 2400 kWh olarak uygulanacak. 82 TL’den yüksek fatura ödeyenler elektrik hizmeti alacakları şirketi kendileri seçebilecekler. En çok fatura ödeyen elektriği istediği şirketten alabilecek.

Milliyet