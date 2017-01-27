Yeni Swype Klavye Güncellendi
Yeni Swype Klavye güncellemesi emoji tahminleri ve daha fazlasını getiriyor
Swype Klavye, emoji tahminleri ve sıra seçeneği de dahil olmak üzere son güncellemeyle pek çok yeni özelliği kullanıcılara sunuyor.
Akıllı telefonlardaki kaydırma hareketini başlatan Swype Klavye, Swiftkey veya Google'ın kendi klavyesi gibi sık sık güncellenmedi. Fakat yeni güncelleme Swype v3.0.1 ile pek çok yeni özellik getirildi. Bu yeni özelikler ise şöyle
- Metin içeriğine dayalı emoji tahminleri
- Sayı satır seçeneği
- İkincil dosyaları gizle seçeneği
- Metin motoru iyileştirmeleri
- El yazısı iyileştirmeleri
- Çin el yazısı çoklu karakter tanıma
- Uygur klavye
- Keşmirce, Devanagari dil veritabanı
- Rus ve Kırgız dilleri için Rus desteklemesi
- Tayland, Lao, Khmer için iyileştirmeler
Diğer kaydırma klavyelerinin aksine, Swype tam sürüm için 99 sent ücret istiyor. Ancak merak edenler için deneme sürümü ücretsiz olarak alınarak, uygulama denenebiliyor. Özellikle yeni güncelleme ile birlikte emoji tahminlerinin ne kadar kullanışlı olduğu merak ediliyor. Zira bu konuda ilk denemelerin ardından sistemin ne kadar başarılı olduğu görülebilecek. Fakat çoğu kişi için sayı satırı olarak tanımlanan özellik vazgeçilmez olabilir. Yeni güncelleme ile birlikte uygulama mağazalardan yeni sürüm indirilebilir. Bu güncelleme ile birlikte yeni deneyimler diğer klavye uygulamaları için de farklı bir örnek teşkil edebilir.