Yeni Swype Klavye Güncellendi

Yeni Swype Klavye güncellemesi emoji tahminleri ve daha fazlasını getiriyor

Güncellenme 27 Ocak 2017 12:39

Swype Klavye, emoji tahminleri ve sıra seçeneği de dahil olmak üzere son güncellemeyle pek çok yeni özelliği kullanıcılara sunuyor.

Akıllı telefonlardaki kaydırma hareketini başlatan Swype Klavye, Swiftkey veya Google'ın kendi klavyesi gibi sık sık güncellenmedi. Fakat yeni güncelleme Swype v3.0.1 ile pek çok yeni özellik getirildi. Bu yeni özelikler ise şöyle

Metin içeriğine dayalı emoji tahminleri

Sayı satır seçeneği

İkincil dosyaları gizle seçeneği

Metin motoru iyileştirmeleri

El yazısı iyileştirmeleri

Çin el yazısı çoklu karakter tanıma

Uygur klavye

Keşmirce, Devanagari dil veritabanı

Rus ve Kırgız dilleri için Rus desteklemesi

Tayland, Lao, Khmer için iyileştirmeler

Diğer kaydırma klavyelerinin aksine, Swype tam sürüm için 99 sent ücret istiyor. Ancak merak edenler için deneme sürümü ücretsiz olarak alınarak, uygulama denenebiliyor. Özellikle yeni güncelleme ile birlikte emoji tahminlerinin ne kadar kullanışlı olduğu merak ediliyor. Zira bu konuda ilk denemelerin ardından sistemin ne kadar başarılı olduğu görülebilecek. Fakat çoğu kişi için sayı satırı olarak tanımlanan özellik vazgeçilmez olabilir. Yeni güncelleme ile birlikte uygulama mağazalardan yeni sürüm indirilebilir. Bu güncelleme ile birlikte yeni deneyimler diğer klavye uygulamaları için de farklı bir örnek teşkil edebilir.